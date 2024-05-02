Рупор кремлевской пропаганды: 10 заповедей украинского полицая
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
10 заповедей украинского полицая.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
10 заповедей украинского полицая.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
02.05 / Мнение: Страна-газоколонка, несговорчивый Китай и сказочник Байден
02.05 / Мнение: Невойна, труд, май?
02.05 / Мнение «аналитика»: О сокамерниках Путина в Гааге… Неужели отмажут?
02.05 / Скандалы: Денег много не бывает
02.05 / Huawei Pura 70 Ultra со скоростной камерой оценили в России в 130 000 рублей
02.05 / Рупор кремлевской пропаганды: 10 лет Одесской Хатыни
02.05 / В России готовят к запуску видеохостинг для извинений
02.05 / Скандалы: Новая мода
02.05 / Мнение: Балдурс Гейт 3: у отечественного игропрома есть шанс
Политика конфиденциальности - GDPR
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090