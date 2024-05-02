 

Мнение «аналитика»: О сокамерниках Путина в Гааге… Неужели отмажут?

02.05.2024, 14:39, Разное
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Густо пошли слухи, что компанию российскому президенту Владимиру Путину в Гааге могут составить премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и подчинённый ему министр обороны Йоав Галант. Якобы Международный уголовный суд готов привлечь их к ответу за военные преступления в Газе.

Так-то по закону и справедливости – давно пора. За те семь месяцев, что Израиль размахивает «железными мечами», только палестинских детей было убито больше, чем в любом другом военном конфликте после Второй мировой. А вообще израильские солдаты уничтожили уже более 1,5% жителей сектора, из которых менее трети – мужчины призывного возраста, которые хоть как-то могли бы сойти за «боевиков». И если это не геноцид, то что же?

Однако Тель-Авив на голубом глазу уверяет мир, что именно он – «жертва агрессии». А убиваемые жители Газы – как есть «агрессоры» от мала до велика, включая грудничков. И Вашингтон поёт ту же песню…

Немудрено, что «моральный авторитет» Америки летит на дно стремительным домкратом. Про крайней мере, в глазах большинства населения Земли.

Но никогда не бывает такого дна, которое нынешняя Вашингтонская администрация не могла бы пробить. Вот и сейчас…

В Госдепе #США заявили, что МУС «не имеет никаких прав и оснований» для выдачи ордеров на арест израильских политиков. И особенно не имеет права арестовывать премьера страны Биньямина Нетаньяху в связи с войной в секторе Газа. «Мы считаем, что у данного суда нет на это юрисдикции. Мы тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом по ряду ключевых вопросов и полагаем, что он выполняет важную работу, например, по Украине или по Дарфуру в Судане. Однако на данный конкретный вопрос юрисдикция суда не распространяется», – подчеркнул на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

А чуть ранее в МУС было направлено двухпартийное предупреждение от Конгресса США. «Если ордеры на арест премьера и других высших должностных лиц Израиля будут выписаны, конгрессмены примут блокирующее деятельность суда законодательство, над которым уже идет работа», – сообщило издание Axios.

То есть, Израиль, конечно, «мерзавец», но он – «свой мерзавец», а потому…

Мир по-американски, «мир, основанный на правилах» во всей его неприглядности. Может, #Россия, которая бросила ему вызов, не так уж и неправа?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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