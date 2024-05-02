Скандалы: Новая мода

Россияне начали массово пить вино из алюминиевых банок на пикниках

Традиционные майские шашлыки вряд ли для многих будут по-комсомольски трезвыми — несмотря на набирающий популярность тренд на здоровый образ жизни, романтический флер, сопровождающий «шашлычок под коньячок», не сдает позиции. А если не коньячок, то вино или пиво. Именно на майских пикниках все чаще можно увидеть новинку рынка, которая у многих еще вызывает вопросы и скепсис, — вино в жестяных банках объемом 0,33 или 0,25. «МК» разобрался, стоит ли обходить просекко в банках стороной или можно смело покупать для поездки на шашлыки сразу ящик.

Подцепить кольцо и открыть банку просекко так же легко, как пиво или пепси, да и сделать добрый глоток ледяной шипучки — это даже звучит приятно и по-весеннему! Вина в банках начали появляться на прилавках еще 5–6 лет назад в Европе, а до российского рынка они добрались 2–3 года назад. Дебютантами оказались игристые, но сегодня все чаще можно увидеть в баночном формате также и тихие белые и красные вина.

Общемировой тренд XXI века — сокращение углеродного следа и забота об экологии, и винная индустрия не отстает от прочих. Производство стеклянной бутылки негативно воздействует на окружающую среду, а вот жестяная банка оказывается куда более щадящей по отношению к экологии. Правда, банка не так уж проста — при ее изготовлении используют специальную технологию, которая не дает вину окисляться.

Пока что основные потребители этого сегмента — молодежь 20–30 лет, которая далека от стереотипов и предубеждений, ценит удобство и не боится экспериментировать. Однако постепенно культура баночного вина проникает и в другие социальные группы.

— Давайте начнем с азов: это абсолютно безопасно, не нужно ничего бояться, — рассказала «МК» сомелье одного из крупных магазинов по имени Анастасия. — Мне кажется, с каждым годом популярность такого формата будет расти. Конечно, это очень простое, легкое, молодое вино — и ждать от него сложного вкуса и аромата довольно странно. Более того, вино с большим потенциалом хранения в банки заливать просто нельзя, это будет бессмысленный перевод продукта. Ничего особенного от вина из банки ждать не стоит, но и плохого тоже. Чаще всего это добротный повседневный напиток. В определенной ситуации, например, на пикнике или на пляже, такой современный формат будет кстати. И, может быть, он понравится гостям больше, чем вино в тетрапаке (пакете), к которому тоже принято относиться крайне скептически. Также он хорошо подходит, чтобы приготовить коктейль на основе игристого — например, популярный апероль-спритц или что-то подобное — на одну персону.

Эксперт напомнила, что в любом случае нужно внимательно читать этикетку — в банки, как и в любую другую тару, может быть налито вино, а может быть «винный напиток» (спиртосодержащая газировка). Впрочем, внимание не помешает и при взаимодействии с бутылками — среди них тоже полно подобных алкогольных лимонадов, которые наивные барышни именуют шампанским. Тем более что баночное вино сложно называть дешевым — средняя цена колеблется от 200 до 600 рублей за порцию. В общем-то, это примерно столько же, сколько стоит бокал недорогого вина в среднестатистическом баре, но говорить о «дешевом пойле» точно нет оснований.

Дарья Тюкова

Оригинал материала: “Московский комсомолец”