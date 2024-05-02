 

Правительство отчиталось об успешном выполнении 10 процентов майских указов Путина

02.05.2024, 11:33, Разное
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Майские указы президента Владимира Путина, опубликованные в 2012 году, успешно выполняются – об этом заявило правительство в своём отчёте. По состоянию на 2024 год не менее 10 процентов распоряжений президента реализованы в полной мере.

Один из ключевых показателей – рост зарплат бюджетников. Благодаря инфляции и обесцениванию национальной валюты удалось довести их до целевых показателей, обозначенных президентом. Также ударными темпами идёт работа по импортозамещению – в настоящее время автомобили «АВТОВАЗа» полностью состоят из отечественных деталей не менее чем на 25 процентов. В правительстве пообещали сохранить взятый темп в исполнении президентских указов и полностью реализовать их в 2132 году.

– Майские длинные выходные – они не для чиновников, – поясняет замминистра труда Пётр Колбасов по видеосвязи со своей виллы в Куршевеле. – Мы не сидим сложа руки и каждодневно работаем над выполнением указаний президента. Конечно, в этом году ещё и помогла инфляция: если платить 70 тысяч учителю в далёком 2012 году было нереально, то сейчас мы в состоянии это делать, по крайней мере в Москве. В пересчёте на доллары даже меньше получается. Думаю, за ближайшие годы случится ещё много событий, которые помогут нам выполнить и остальные распоряжения президента.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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