Расход батареи смартфона указывает на слежку за пользователем

Расход заряда батареи, самопроизвольное активирование микрофона или камеры, а также работа приложений в фоновом режиме без вашего ведома могут свидетельствовать о том, что за вами следят через смартфон. Об этом пояснил член комитета Государственной Думы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

По его словам, существует несколько признаков, которые могут указать на подобную активность. Например, быстрый расход аккумулятора, автоматическое включение различных функций, таких как микрофон или камера, и автоматический запуск приложений в фоновом режиме.

Чтобы предотвратить такие ситуации, Немкин рекомендует немедленно обратиться в специализированные сервисы для проверки и устранения возможных угроз. Он также советует использовать короткие коды, предоставляемые операторами, для быстрой диагностики, или проводить эту процедуру с помощью квалифицированных сотрудников сервисных центров.

Депутат также призывает пользователей хранить свои личные данные на внешних носителях, чтобы в случае необходимости можно было безопасно сбросить устройство до заводских настроек и минимизировать риск потери важной информации.