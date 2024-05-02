 

Выставки трофейной техники

02.05.2024, 11:02, Новости дня
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1 мая на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейной техники.

Война в УкраинеВсего для посетителей представлено 32 образца военной техники, которые были захвачены в ходе «специальной военной операции» в Украине: танки, бронеавтомобили, БМП и БТР. Также выставлено стрелковое вооружение армий иностранных государств, снаряжение украинских военнослужащих, средства связи, противотанковые комплексы, мины и беспилотники.

Война в УкраинеАналогичные выставки захваченной российской техники дважды проходили в Киеве летом 2022 года. Тогда на ней было представлены около 80 единиц. В частности: танки Т-90, Т-80, Т-72, ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», гаубицы «Мста-С», системы залпового огня «Солнцепек», бронированные автомобили «Тайфун» и так далее.

В Москве речь идет о модернизированном танке Т-72АМТ, бронетранспортерах БТР-3Е и БТР-4Е «Буцефал», бронеавтомобилях «Варта», «Казак», «Тритон», а также патрульных катерах из порта освобожденного Мариуполя. Среди них катер UMS-1000, а также катер «Калкан-П» с бортовым номером BG-309, разработанный местным бывшим украинским заводом «Лиман» для нужд береговой охраны Украины.

В числе западной трофейной техники представлены американский танк M1 Abrams, британские бронеавтомобили Husky и Mastiff, автомобиль АТ 105 Saxon, сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, австрийский Pinzgauer 712M, американские БТР М-113, внедорожник HMMWV и грузовик MaxxPro, шведская БМП CV90-40 «Стридсфордон», французский колёсный танк AMX-10RCR, бронированный автомобиль Мамба МК-2 и машина для разминирования «Минный волк» (MineWolf).


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