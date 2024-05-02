Apple Watch Ultra 3 выйдут в 2024 году и не будут отличаться от прошлой модели

Издание MacRumors сообщает, что в 2024 году Apple представит третье поколение флагманских часов Watch Ultra, но почти без изменений по сравнению с предыдущей моделью. Эту информацию передал известный инсайдер и аналитик компании TF International Securities Минг-Чи Куо.

Куо отметил, что, хотя Apple обновит Watch Ultra в текущем году, новая модель будет иметь лишь незначительные аппаратные изменения по сравнению с Watch Ultra 2. Он не раскрыл подробностей об этих изменениях, но предположил, что презентация Watch Ultra 3, как обычно, состоится в сентябре.

Третье поколение Apple Watch SE, вероятно, также появится в этом году, если Apple продолжит двухлетний цикл обновлений этой модели. Однако судьба преемника Apple Watch Series 9 остается неясной.

MacRumors также отмечает, что Марк Гурман из Bloomberg ранее сообщал о новом дизайне Apple Watch X с тонким корпусом и магнитными ремешками. Но, по его словам, модель будет выпущена в 2024 или 2025 году, поэтому неизвестно, представит ли Apple новый девайс этой осенью или отложит презентацию на следующий год.

Кроме нового дизайна, как отмечает Гурман, Apple Watch Series X получит и новые функции, включая возможности измерения артериального давления и обнаружение апноэ во сне.