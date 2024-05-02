В КНДР расстреляли автора хвалебной песни о Ким Чен Ыне, назвавшего его «мудрейшим из десяти миллионов»

В Пхеньяне расстреляли северокорейского поэта Рим Хва Вона, автора слов гимна «Приветливый отец». Премьера состоялась 27 апреля на Центральном телевидении КНДР, однако бдительные зрители обнаружили в песне признаки политической диверсии.

В съёмках видеоклипа «Приветливый отец» участвовали 100 тысяч человек. Они представляют все слои северокорейского общества (все рода войск КНДР). В клипе отдельно представлены медицинские работники, проявившие героизм в борьбе с пандемией COVID-19. Именно медикам был доверен припев «Поём великому лидеру Ким Чен Ыну, хвалим приветливого отца». Вскоре после премьеры во втором куплете обнаружили строку, которая стоила жизни её автору.

– «Лидер Ким Чен Ын, мудрейший из десяти миллионов». Казалось бы, что в этом крамольного? Но профсоюз географов задал резонный вопрос – если на планете живёт восемь миллиардов людей, то как наш лидер может быть мудрейшим всего лишь из десяти миллионов? Это не укладывается в голове! – заявил министр образования КНДР Ким Сын Ду.

28 апреля арестовали не только автора текста, но и всех причастных к созданию гимна. Международные правозащитные организации надеются, что после расстрела Рим Хва Вона власти помилуют хотя бы композитора и телеоператоров, но народ КНДР требует расстрелять всех виновных в очернении образа великого руководителя.

В случае, если ведущие северокорейские поэты не найдут замену строке «мудрейший из десяти миллионов» в течение месяца, им тоже угрожает трудовая терапия.

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