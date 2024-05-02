ВСУ «буквально разлагаются» — французские эксперты признают критическое положение Украины

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Американская помощь поступит на Украину слишком поздно, русские приближаются к ключевым населённым пунктам, а украинская армия находится в состоянии крайнего упадка — к таким выводам пришли французские аналитики в эфире телеканала LCI. По их словам, единственное, что Запад ещё может сделать в попытке исправить ситуацию, — это наладить военные поставки, а Киев — провести мобилизацию.

Мы понимаем, что РФ продвигается как можно быстрее, пока американское оружие не прибыло на Украину.

АНН НИВА, журналистка, военкор: Безусловно. Это то, что Зеленский повторяет каждый день. Но в дополнение к тому, что только что заявил Дидье… Не могли бы мы взглянуть на карту? Если русским удастся взять под контроль Часов Яр, который находится на возвышенности и всего в 15 км от Константиновки, большого города, в котором я, кстати, была и который находится в части Донбасса, по-прежнему контролируемой Украиной… В общем, если русским удастся взять под контроль Часов Яр, они смогут перебраться на возвышенность, откуда смогут наносить артиллерийские удары по крупным городам той части Донбасса, которая всё ещё контролируется Украиной.

И это будет катастрофой. Потому что Константиновка — это железнодорожный узел Украины, а значит, и украинской логистики. А они всё продолжают наступать…

ДИДЬЕ ФРАНСУА, журналист, бывший военкор: Дорога вдоль железной дороги.

АНН НИВА: Да, именно так! Дорога вдоль железной дороги, по которой они идут уже несколько месяцев. А теперь они могут воспользоваться, как говорит Зеленский, этим окном возможностей, как в прямом, так и в переносном смысле, которое образовалось благодаря тому факту, что американцы слишком медлили и их помощь всё ещё не прибыла.

ДИДЬЕ ФРАНСУА: Получается, дела у них идут плохо. Такой напрашивается вывод: дела идут плохо.

РЕНО ПИЛА, французский политолог: Честно говоря, я считаю это резким замечанием…

АНН НИВА: Но так же говорит и начальник штаба.

ДИДЬЕ ФРАНСУА: Даже украинские боевые подразделения буквально разлагаются. Там, где было 50 человек, осталось 30. По правилам, такие подразделения должны быть расформированы — но они, видите ли, не могут.

РЕНО ПИЛА: А новые войска не обучены. Новички, которые прибывают на фронт, не обучены.

ДИДЬЕ ФРАНСУА: Есть две цифры, которые вы абсолютно точно должны иметь в виду. Сегодня, по сути, 35 процентов украинских подразделений ведут 85 процентов боевых действий. То есть вы видите, что по факту основную тяжесть боёв принимают на себя одни и те же люди — а это изматывает. Так что вопрос мобилизации — а он уже находится полностью в руках украинцев — является основополагающим.

Вторая цифра, которую вы должны знать: Украина производит 15 процентов используемой военной техники и снарядов. Таким образом, в плане материалов и оборудования она зависит от нас на 80 процентов.

РЕНО ПИЛА: И 50 процентов из этих 85 — американские.

ДИДЬЕ ФРАНСУА: На данном этапе. В общем, мы ясно понимаем, глядя на эти два показателя: мы должны работать, чтобы привести себя в боевой порядок и осуществлять регулярные поставки, потому что это головная боль для генералов, а они, в свою очередь, должны разобраться со своей мобилизацией.

Дата выхода в эфир 01 мая 2024 года.