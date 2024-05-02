Французский генерал – проблемы ВСУ — это генштаб и отсутствие техобслуживания «абрамсов»

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

В неудаче под Очеретино виноваты не солдаты, а командование, которое плохо организовало смену подразделений, считает французский генерал Франсуа Шованси. В эфире LCI он также предположил, что «абрамсы» отозвали из-за недостаточного техобслуживания, для которого не хватает опытных специалистов.

ФЛОРАНС О’КЕЛЛИ, ведущая LCI: Усталость после двух лет конфликта также приводит к ошибкам, иногда грубым, которых раньше не совершали. На это намекает всё тот же журналист, который опубликовал очень детальный анализ в Forbes. «Новое вооружение на миллиарды долларов идёт, однако оно бесполезно, если развёрнуто недостаточно подразделений, хорошо отдохнувших и получивших приказ его использовать». И именно в этом кроется проблема на Украине, генерал?

ФРАНСУА ШОВАНСИ, генерал, консультант LCI по геополитическим вопросам: Да, в этом, а также в недостаточной подготовке. Но я также думаю, что это яркий пример плохо налаженной смены подразделений. Мы часто проводим военные учения, я знаю, что сложнее всего.

Мне кажется, что это проблема генштаба, а не солдат. Не солдаты создают проблемы, а приказы, которые им дали. Так что это проблема генштаба, то есть организации смены подразделений. Либо из-за того, что командиры бригад не поняли приказ, либо потому, что генштаб, который планирует операцию, плохо это сделал. Это первое.

Второе, вернёмся к танкам Abrams. Уничтожено шесть — за 10 месяцев войны это ничто. Честно говоря, уничтожают столько танков, что ещё шесть…

ФЛОРАНС О’КЕЛЛИ: Но танков 31.

ФРАНСУА ШОВАНСИ: Если уничтожено 31 из ста или тысячи, это несущественно. В то же время возможная причина, по которой их отозвали… Я задаюсь вопросом, проводили ли за эти 10 месяцев войны техобслуживание. Вот где настоящая проблема. Танки Abrams известны тем, что технически сложно обеспечивать их функционирование. Все ли украинские технические специалисты прошли достаточную подготовку для этого? Принимая во внимание, что двигатель танка — это количество часов его работы, а не число пройденных километров. Через столько-то часов необходимо заменить детали, через столько-то — поменять масло. Если этого не делать, можно немного продержаться, но потом танк ломается. Возможно, есть другие объяснения, связанные с техобслуживанием.

ФЛОРАНС О’КЕЛЛИ: То, что вы говорите, интересно. Это ещё одно ограничение этой войны: поставки вооружения без квалифицированных, опытных работников для его обслуживания. Возможно, пример этому мы сейчас видим.

ФРАНСУА ШОВАНСИ: Я склоняюсь к такому объяснению, это было бы очень логично: судя по ситуации на передовой, я сомневаюсь, что там много технических офицеров или старшин, которые проводят полную проверку танков, попадающих под огонь. Так что в какой-то момент без техобслуживания танк перестаёт функционировать. Его лучше отозвать, чем потерять.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2024 года.