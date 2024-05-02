Арестом активов JPMorgan Путин ответил на объявление экономической войны со стороны США

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Между Россией и Соединёнными Штатами началась прямая экономическая война, которую США объявили законом REPO, который позволит президенту Джо Байдену конфисковать замороженные российские активы в банках США и перевести их в специальный фонд для Украины, пишет Redacted. В эфире отмечается, что именно на это объявление войны РФ отреагировала арестом активов крупнейшего банка в США JPMorgan.

Было несколько срочных новостей, за которыми мы следили в этот понедельник, и которые прямо сейчас замалчивают поддерживающие Байдена средства массовой информации. Что неудивительно, потому что, откровенно говоря, это разрушительно для президента Байдена. Это помимо очередных банкротств банков в США в выходные с пятницы по субботу, помимо нового опроса, опубликованного в эти выходные, который показал самый низкий рейтинг одобрения у президента за последние 70 лет. Помимо всего этого.

На выходных эта драма набирала обороты, и мы внимательно за ней следим: между Россией и Соединёнными Штатами сейчас идёт прямая экономическая война. Не через каких-то посредников, а между этими двумя странами. По словам экономиста, с которым я беседовал на выходных, Байден думал, что Путин, скорее всего, пойдёт на попятную, что он блефует. Но это оказалось не так. Путин только что сделал то, на что никто на земле не осмеливался. Он арестовал активы крупнейшего в мире американского банка JPMorgan на полмиллиарда долларов. И мы увидим, как ситуация выходит из-под контроля. Сколько ещё активов будет арестовано из американских банков в ходе этих метаний туда и обратно? По сути, Путин говорит: «С нас хватит, мы больше не позволим США себя запугивать».

Это, по сути, отказ от доллара ещё более интенсивными темпами. И это также стало ответом на то, что Байден сделал на прошлой неделе, что, конечно, не получило освещения в ведущих средствах массовой информации: конгресс одобрил закон REPO, я называю его «закон о REPO и Украине». Конечно, больше всего внимания привлекло к себе выделению $61 миллиард в виде вооружения и помощи Украине. Но закон REPO, возможно, более важен и на самом деле является объявлением войны непосредственно против России.

Дело в том, что закон REPO даёт администрации Байдена право арестовывать суверенные российские активы на сотни миллиардов долларов, которые хранятся в американских банках, а затем направлять их непосредственно на Украину, которая является самой коррумпированной страной в Европе.

Это беспрецедентный шаг, и это явное объявление войны. И, кстати, это не я говорю, что украинское правительство — самое коррумпированное правительство в Европе, это так и есть. Недавно Государственный департамент США опубликовал свой очередной ежегодный доклад о коррупции и нарушениях прав человека. Никто не говорит об этом, мы это обсудим в наших передачах на этой неделе. Так вот, Государственный департамент США указывает на нарушения прав человека и коррупцию, которые лежат в основе Украины. И мы собираемся отправить им миллиарды долларов, которые только что украли у России? Ничего хорошего из этого не выйдет.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2024 года.