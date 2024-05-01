Рупор кремлевской пропаганды: Авианосец “Фуцзянь” ушел на ходовые испытания
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Китайский авианосец "Фуцзянь".Сейчас на ходовых испытаниях.
Чуть позже вокруг этого авианосца начнется формирование третьей китайской АУГ, куда войдут большие эсминцы типа 55.и фрегаты типа 54.
Уже началось строительство 4-го авианосца в рамках кораблестроительной программы 2030 года.
Пока до конца не подтверждено, будет ли он иметь ядерные реакторы.
Согласно плану, к концу 20х годов ВМС НОАК должны иметь 4 полноценных АУГ, что серьезно меняет баланс сил в Тихоокеанском регионе.
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Источник: Colonel Cassad
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