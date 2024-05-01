Рупор кремлевской пропаганды: Авианосец “Фуцзянь” ушел на ходовые испытания

Китайский авианосец "Фуцзянь".Сейчас на ходовых испытаниях.

Чуть позже вокруг этого авианосца начнется формирование третьей китайской АУГ, куда войдут большие эсминцы типа 55.и фрегаты типа 54.

Уже началось строительство 4-го авианосца в рамках кораблестроительной программы 2030 года.

Пока до конца не подтверждено, будет ли он иметь ядерные реакторы.

Согласно плану, к концу 20х годов ВМС НОАК должны иметь 4 полноценных АУГ, что серьезно меняет баланс сил в Тихоокеанском регионе.

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