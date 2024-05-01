 

На Госуслугах станет доступна запись на интервью у Такера Карлсона

01.05.2024, 19:33, Разное
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На Госуслугах вскоре заработает новый сервис для тех, кто желает дать интервью бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону. Проект реализуется в сотрудничестве с социальной сетью X.

Пользователи Госуслуг смогут ознакомиться с графиком приёма у Карлсона и выбрать предпочтительную дату и тему из числа свободных. После этого потребуется оплатить госпошлину по действующему тарифу и дожидаться вызова.

«В связи с большим интересом к сервису решено ввести квоты по региональному принципу – предпочтения будут отдаваться заявкам из Москвы, Санкт-Петербурга и Алтайского края, в то время как жителям остальных субъектов Федерации придётся подождать», – пояснили разработчики веб-ресурса.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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