Медведев поздравил россиян советской карикатурой с Зеленским в образе Гитлера

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретил Праздник весны и труда поздравлением граждан, сопроводив его советским плакатом времен Великой Отечественной войны. Однако изменения внесены в картину.

Медведев взял за основу плакат «Каждый удар молота — удар по врагу» 1941 года, где изображен рабочий, направляющий удары молота в карикатурного Гитлера. На новой версии плаката роль фюрера исполнил президент Украины Владимир Зеленский.

Помимо этого Медведев подчеркнул, что РФ обладает всем необходимым для победы в украинском конфликте. Российские заводы производят мощное вооружение, пугающее врагов страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее выразил уверенность в предрешенной судьбе украинского лидера, заявив, что многие сомневаются в его легитимности.