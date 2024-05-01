 

Андрей Воробьев поздравил пожилых жителей Черноголовки с Праздником Весны и Труда

01.05.2024, 18:30, Новости дня
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«Знаю, что здесь живут легендарные люди уже преклонного возраста, многим за 90 лет. У вас здесь очень хорошая дружеская и творческая атмосфера. С возрастом возникает все больше и больше разных проблем. Я хочу вас поблагодарить за работу здесь, за то, что оказываете регулярную помощь», – обратился губернатор Подмосковья к сотрудникам пансионата.

В отделении «Добрый дом Черноголовка» пансионата «Ногинский» на данный момент живет 50 человек, включая 48 инвалидов. По словам губернатора Подмосковья, в ближайшее время там отремонтируют фонтан и приведут в порядок территорию.

Отмечается, что пожилые люди в пансионате активно занимаются скандинавской ходьбой, фитнесом, рисованием и бисероплетением Для них также работают психолог и массажист, жители пансионата проходят ежегодную медицинскую диспансеризацию.

В рамках визита губернатор привез снегоуборочную машину в помощь дворнику, который трудится на территории пансионата.

Воробьев также объявил о новых мерах поддержки для специалистов, работающих с инвалидами, включая компенсацию аренды жилья и дополнительные выплаты.


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