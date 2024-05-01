 

Губернатор Подмосковья в Черноголовке поздравил ветерана труда с юбилеем

01.05.2024, 18:30, Новости дня
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«От всего сердца хочу поздравить Вас с днём рождения! Что пожелать человеку, умудренному опытом, прошедшему такой огромный трудовой и общественный путь – только здоровья, и чтобы близкие всегда были рядом», – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

За более чем полувековой трудовой путь Людмила Ермолова работала экономистом и начальником отдела кадров на Комбинате производственных предприятий. Кроме того, женщина активно участвовала в общественной жизни города на должностях секретаря партбюро и депутата.

Губернатор Подмосковья также передал Людмиле Ермоловой поздравления от горожан и поделился планами по благоустройству Черноголовки, упомянув завершение реконструкции центральной площади города и парка «Южное озеро».

Людмила Ермолова в свою очередь выразила благодарность и поделилась рассказами из жизни и переживаниями о сыне, который служит в Вооруженных силах РФ.

Напомним, что в Подмосковье проживает около 600 тысяч ветеранов труда, получающих дополнительные льготы при выходе на пенсию, включая компенсации за ЖКУ и телефон, ежемесячные выплаты и скидки на проезд.


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