Блогер Quiet Nerd создал портативную PlayStation 5 с зарядкой на 10-15 часов

Quiet Nerd, автор YouTube-канала, представил инновационное устройство – полностью портативную консоль PlayStation 5 с встроенным аккумулятором, способным обеспечить до 10 часов беспрерывной игры. Видеодемонстрация этого изобретения была опубликована на его канале.

Для создания этой портативной версии PlayStation 5 блогер использовал уменьшенную версию консоли, известную как PlayStation 5 Slim, а в качестве корпуса – обычный ящик для инструментов. Внутри корпуса размещены небольшой экран, внешний аккумулятор, динамики и основные компоненты PlayStation 5.

Quiet Nerd отправился в лес, чтобы провести эксперимент по тестированию своего изобретения. По результатам тестирования аккумулятор разрядился всего на 10% за полуторачасовую игровую сессию, что позволяет предположить, что устройство способно работать до 10–15 часов.

Компания Sony ранее выпускала портативные консоли, такие как PSP и PS Vita. В настоящее время она предлагает фанатам PS Portal – аксессуар, позволяющий транслировать игры с домашней консоли на экран “портала”.