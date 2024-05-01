 

Мнение «аналитика»: О повторении пройденного… Деды бы гордились?

01.05.2024, 15:05, Разное
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А помните, как ещё совсем недавно едва ли не каждый май носились люди с лозунгом «Можем повторить!» и наклейками «На Берлин!», особенно эпично смотревшихся на продукции немецкого автопрома?

Увы, #история — дама суровая: кто не учит её уроки, отправляет на пересдачу.

И приходится повторять

Было — стало.

1945 год, Москва, Парк Горького

2024 год, Москва, Парк на Поклонной горе.

Приходится повторять.

Деды бы гордились внуками?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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