Мнение «аналитика»: О повторении пройденного… Деды бы гордились?
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А помните, как ещё совсем недавно едва ли не каждый май носились люди с лозунгом «Можем повторить!» и наклейками «На Берлин!», особенно эпично смотревшихся на продукции немецкого автопрома?
Увы, #история — дама суровая: кто не учит её уроки, отправляет на пересдачу.
И приходится повторять…
Было — стало.
1945 год, Москва, Парк Горького
2024 год, Москва, Парк на Поклонной горе.
Приходится повторять.
Деды бы гордились внуками?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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