 

Скандалы: В Госдуме предложили проверять сексуальную ориентацию чиновников

01.05.2024, 11:24, Разное
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн выступил с публичным призывом проверять чиновников на соответствие «традиционным ценностям»

Об этом он заявил в интервью изданию «Самарское обозрение», отвечая на вопрос о якобы сформировавшемся в регионе «гей-лобби». «Я не вижу в такой проверке ничего предосудительного и плохого», — заявил он, уточнив, что «защита традиционных ценностей — один из постулатов государственной политики».

Но добавил, что один из высокопоставленных самарских чиновников, который был наставником «Движения первых», являлся «открытым гей-пропагандистом».

К такому выводу Хинштейн пришел, посмотрев фотографии с ним «совершенно определенного смысла, в том числе его однополой свадьбы».

В беседе с репортерами Хинштейн привел примеры из жизни еще двух чиновников, которые вызвали у него сомнения в правильности их ориентации.

Хинштейн добавил, что хочет добиться того, чтобы люди, далекие от традиционных ценностей, больше не могли оказывать влияние на формирование взглядов молодежи.

Как именно депутат будет проверять ориентацию чиновников, он не уточнил.

Алина Шувалова

Оригинал материала: “Новые Известия”


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