Врач назвала 3 самые полезные ягоды

Ученые давно заявляют, что черника, клюква и голубика – настоящие сокровища летнего сезона. Черника обогащена витаминами и антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалениями желудка и кишечника. Голубика эффективно справляется с воспалениями и положительно влияет на пищеварение, обладая антибактериальными свойствами. Клюква, в свою очередь, богата витамином C, укрепляющим иммунитет и стимулирующим процессы заживления. Следует помнить, что она также обладает мочегонным эффектом.

Хоть клубника не является самой полезной ягодой, но рекомендации Роскачества по ее выбору следует учитывать: приобретая ягоду, обращайте внимание на зеленый хвостик, сухость, упругость и однородный цвет ягоды. Кроме того, вкус клубники зависит от количества солнечных дней и перепадов температуры, а ее аромат может свидетельствовать о спелости и сладости.

Врач-диетолог Василиса Пономарева предлагает заменить дорогие ягоды на более доступные варианты. Гранат, темные листовые зелень, ягоды асаи, грецкие орехи, чеснок, темный шоколад и красный перец – это все продукты, богатые антиоксидантами, витаминами и другими питательными веществами, которые способствуют здоровью и иммунитету.