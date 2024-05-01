Крупнейшие «зелёные» электростанции Германии последние 10 лет работали на природном газе

Немецкая газета Bild опубликовала журналистское расследование о реальном положении дел в «зелёной» энергетике ФРГ.

Оказалось, что крупнейшие «чистые» электростанции Германии из холдинга Der Trottel ist ja kein Mammut как минимум последние 10 лет используют в качестве топлива природный газ, а тысячи установленных по всей стране солнечных батарей – бутафория.

– В ходе подготовки материала мы проанализировали открытые источники и выяснили, что оператор этих электростанций покупает газ в промышленных масштабах. Поэтому продаваемая потребителям энергия отнюдь не относится к «чистой», напротив, она оставляет солидный углеродный след, – пишет Bild.

Холдинг Der Trottel ist ja kein Mammut – лидер «зелёной» энергетики Германии, который ежегодно получает дотации из бюджета ЕС. По данным Bild, только в 2023 году компания получила от Евросоюза миллиард евро, а за последние 10 лет общая сумма субсидий приблизилась к 20 миллиардам.

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