Axios: еще восемь изданий США судятся с ChatGPT за нарушение авторских прав

Восемь американских газет, принадлежащих Alden Global Capital, инициировали судебное разбирательство против компании Microsoft и разработчика чат-бота ChatGPT по обвинению в нарушении авторских прав, пишет Axios, ссылаясь на судебные документы.

Иск был подан против OpenAI и Microsoft. Среди истцов – New York Daily News, Chicago Tribune, Orlando Sentinel, South Florida Sun Sentinel, San Jose Mercury News, Denver Post, Orange County Register и St. Paul Pioneer Press.

Газеты обвиняют компании в незаконном использовании и хищении миллионов статей, защищенных авторским правом.

В декабре 2023 года The New York Times также подал иск против Microsoft и OpenAI, обвиняя их в использовании миллионов статей без разрешения в обучении своих систем искусственного интеллекта.

Этот инцидент произошел на фоне ранее объявленных планов компании Apple использовать материалы газет и журналов для обучения своего искусственного интеллекта.