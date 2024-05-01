Полноценный порт Assassin’s Creed Mirage на iPhone выйдет 10 июня

В App Store скоро появится полноценная версия Assassin’s Creed Mirage для iPhone от Ubisoft.

Это мобильное приключение AAA-класса обещает быть доступным с 10 июня для iPhone 15 Pro, 15 Pro Max и iPad с чипами Apple M1 и выше, аналогично требованиям к Death Stranding и Resident Evil.

Разработчики утверждают, что игра для iPhone и iPad будет идентична консольной версии за исключением адаптированного управления для сенсорного экрана. О графических настройках вроде тех, что в Resident Evil, информации пока нет.

Assassin’s Creed Mirage будет доступен в App Store за $49, но первые полтора часа игры будут бесплатными. В российском App Store игру не купишь, но её можно будет загрузить с иностранным Apple ID, также она будет переведена на русский.

Игра переносит игрока в IX век в Багдад, а в роли главного героя выступит Басим, уже знакомый поклонникам Assassin’s Creed Valhalla. Релиз состоялся 5 октября 2023 года.