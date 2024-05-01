 

На грани радиационной катастрофы

01.05.2024, 7:00, Разное
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Известный ученый Тимоти Муссо, посвятивший четверть века изучению последствий ядерных катастроф, бьет тревогу: мир перенасыщен радиацией, и ее уровень неуклонно растет.

– События в Чернобыле и Фукусиме имеют глобальные последствия, – заявил Муссо изданию Sciencefocus.

Он объяснил, что ядерные аварии высвобождают ионизирующую радиацию, которая может повредить или изменить ДНК живых организмов.

Эти изменения, подобно опечаткам в генетическом коде, могут привести к мутациям. Большинство мутаций, вызванных радиацией, безвредны, поскольку затрагивают незначительные участки генома. Однако некоторые могут быть опасными или даже смертельными.

– Радиация может вызывать рак и катаракту, а также другие мутации, такие как лишние пальцы или асимметрия, – сказал Муссо.

Он также отметил, что дети, родившиеся после атомных бомбардировок Японии в 1945 году, часто страдали микроцефалией, вызванной радиационным воздействием.

Первыми в зонах ядерных катастроф радиации подвергаются растения. Например, листья деревьев в Чернобыле после взрыва изменили форму, а сосновый лес в этом районе стал известен как «Рыжий лес».

Хотя большинство мутаций вредны, бывают и исключения. Муссо рассказал о древесных лягушках, которые приобрели более темный окрас благодаря радиации, что помогло им лучше маскироваться.

– Мир стоит на пороге радиационной катастрофы, – предупредил Муссо. – Мы должны принять меры сейчас, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение и защитить будущие поколения от последствий ядерного апокалипсиса.


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