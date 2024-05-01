 

При Байдене американские СМИ перешли от лёгкой предвзятости к откровенной пропаганде

01.05.2024, 5:43, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Сегодня поддерживаемые демократами основные СМИ едва ли скажут правду хоть об одной проблеме, особенно если это как-то повредит репутации Джо Байдена. Такое мнение высказала политический обозреватель Молли Хемингуэй в интервью Fox News. По её словам, ради власти и статуса СМИ придумывают одни истории и скрывают другие — будь то внешняя политика, миграционный кризис, преступность или выборы.

Молли, мы видим, что (демократы. — ИноТВ) бьют в набат сразу несколькими способами. Но что выигрывают СМИ от того, что потакают этой фантазии о том, что люди якобы просто не понимают, насколько всё хорошо при Байдене?

МОЛЛИ ХЕМИНГУЭЙ, политический обозреватель: За последние годы мы стали свидетелями того, как СМИ перешли от немного предвзятого отношения (что, как мы видели, было проблемой на протяжении десятилетий), к откровенной пропаганде. Они придумывают одни истории, скрывают другие. Они прикладывают свою руку к каждому вопросу, который может повлиять на выборы. Что же они от этого выигрывают? Они получают власть, поддерживая предпочитаемую ими политическую партию. 

Как вы и сказали, Лора, сегодня происходит очень много плохих вещей — и отчасти это происходит именно потому, что СМИ не освещают истинное положение вещей, когда администрация и прокуроры-демократы пытаются посадить в тюрьму и разорить свою политическую оппозицию. 

Это на самом деле ужасно, и тем не менее мы не слышим, чтобы СМИ честно освещали эту ситуацию. Более того, честно они не освещают ни один другой вопрос, будь то граница, преступность, внешняя политика или что-либо ещё, касающееся нас.

Дата выхода в эфир 30 апреля 2024 года.


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