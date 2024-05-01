При Байдене американские СМИ перешли от лёгкой предвзятости к откровенной пропаганде

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Сегодня поддерживаемые демократами основные СМИ едва ли скажут правду хоть об одной проблеме, особенно если это как-то повредит репутации Джо Байдена. Такое мнение высказала политический обозреватель Молли Хемингуэй в интервью Fox News. По её словам, ради власти и статуса СМИ придумывают одни истории и скрывают другие — будь то внешняя политика, миграционный кризис, преступность или выборы.

Молли, мы видим, что (демократы. — ИноТВ) бьют в набат сразу несколькими способами. Но что выигрывают СМИ от того, что потакают этой фантазии о том, что люди якобы просто не понимают, насколько всё хорошо при Байдене?

МОЛЛИ ХЕМИНГУЭЙ, политический обозреватель: За последние годы мы стали свидетелями того, как СМИ перешли от немного предвзятого отношения (что, как мы видели, было проблемой на протяжении десятилетий), к откровенной пропаганде. Они придумывают одни истории, скрывают другие. Они прикладывают свою руку к каждому вопросу, который может повлиять на выборы. Что же они от этого выигрывают? Они получают власть, поддерживая предпочитаемую ими политическую партию.

Как вы и сказали, Лора, сегодня происходит очень много плохих вещей — и отчасти это происходит именно потому, что СМИ не освещают истинное положение вещей, когда администрация и прокуроры-демократы пытаются посадить в тюрьму и разорить свою политическую оппозицию.

Это на самом деле ужасно, и тем не менее мы не слышим, чтобы СМИ честно освещали эту ситуацию. Более того, честно они не освещают ни один другой вопрос, будь то граница, преступность, внешняя политика или что-либо ещё, касающееся нас.

Дата выхода в эфир 30 апреля 2024 года.