Кто добьется конца света и погубит нам планету?

Искусственный интеллект, как все новое, создан не на благо, а во вред человеку и предвещает нам конец света. Скажете, ничего нового? Как бы не так! Он «пойдет своим путем»: завоевав наше доверие, превратит всех людей в параноиков.

С таким ценным предупреждением об опять грядущем конце света выступили эксперты в области когнитивных наук. По их мнению, искусственный интеллект покончит с нашей родной планетой. Осуществит он это, завоевав наше доверие с помощью забавных приложений, а затем превратит нас в параноиков и апатичных людей, что в конечном итоге приведет к краху общества.

Однако же не все забились в истерике, узнав о новом предсказании конца света. Британский ведущий шоу Pointless Ричард Осман обсудил эту мрачную теорию в своем подкасте, назвав ее «одной из самых антиутопических и странных вещей, о которых когда-либо слышал в своей жизни».

Что же все-таки вызвало очередную истерию по поводу грядущего катаклизма? Известный философ Дэниел Деннетт предупредил о серьезной опасности создания ботов, которые будут настолько похоже имитировать реальных людей, что их невозможно будет отличить от подделки.

Мало того, его соведущая Марина Хайд утверждает, что компания Meta (запрещена в РФ, так как признана экстремистской), принадлежащая Марку Цукербергу, ведет нас к апокалипсису с помощью своих новейших чат-ботов с искусственным интеллектом знаменитостей. Дескать, их обучают говорить как знаменитости, например, как Кендалл Дженнер, чтобы пользователи могли общаться с ними бесконечно долго и приглашать их в свои групповые чаты.

В ответ Осмон пошутил:

«Дэниел Деннетт говорит, что это приведет к концу цивилизации, но Марк Цукерберг утверждает, что все дело в развлечении, и это будет весело и знакомо».

Тем временем, как сообщает Daily Star, роботы-психопаты, которые собираются захватить мир, являются расистами и сексистами,.

Чат-бот, которому предложили сгенерировать образы идеальных генеральных директоров и высокопоставленных инвесторов, выбрал 100 % белых людей. Кроме того, в 99 случаях из 100 это были мужчины. Но когда его попросили сделать то же самое для секретаря, он всего в одном случае выбрал гламурную женщину.

Исследование, проведенное с помощью программы Chat GPT, которую породила компания Open AI, показало, что в своих представлениях об идеальных кандидатах на самые влиятельные должности она всегда выбирала именно белых людей. Оказывается, и ботам не чужды предрассудки их создателей.

Какой пассаж! Так кто же мечтает погубить нас — искусственный интеллект или компании, ставящие себе цель изобрести таких агрессивных монстров?

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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