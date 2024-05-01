Мнение «аналитика»: О новом назначении опального героя… Ждём-с?

Кто этот «мужественный старик» с курительной трубкой и густой сединой? Только не говорите, что вы не узнали героя России, усилиями которого хвалёный украинский «контрнаступ» 2023 года обернулся пшиком. И которого в благодарность за это командировали в Африку — помогать её освобождению от колониального ига.

Но это в прошлом. А в будущем у него вырисовываются новые перспективы…

Во всяком случае, об этом осторожно — кто с нескрываемой тревогой, кто с затаённой радостью — говорят в кругах, «заточенных» не только на обсуждение политических новостей, но и на их создание. Слухом земля полнится…

Тем более, что ещё один полуопальный персонаж минувшего лета, тульский губернатор Алексей Дюмин, как говорят, тоже собирается в Первопрестольную. Якобы уже в первый майский рабочий день у него запланирован очень важный приём в Кремле. Что для многих стало громом среди ясного неба.

А если учесть недавние грозы над Арбатским военным округом, то картина вырисовывается вполне стройная. Инсайдеры туманно намекают, что «время пришло», и силовой блок ждёт ребалансировка в целях выстраивания более эффективной системы сдержек и противовесов. Благо к тому именно сейчас есть и формальные основания, и медийные поводы.

Ждать полной ясности осталось недолго.

Ждём-с?

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