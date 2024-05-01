В повседневных образах с джинсами или воздушными платьями: с чем носить модные сабо

Сабо – модная летняя обувь. На первый взгляд они кажутся очень массивными. Но на самом деле они очень комфортны в носке. Это обувь отличается открытой пяткой, прочностью и некоторой внешней громоздкостью. Она требует правильного подбора одежды. Мы расскажем, с чем носить сабо, чтобы создать стильный образ.

С платьем с абстрактными узорами

В последнее время стали очень популярны резиновые сабо в спортивном стиле. Они известны под названием “кроксы”. Эта обувь очень удобна и выпускается в разной цветовой гамме.

Дополните эту модель сабо платьем с абстрактными узорами. Такие принты гармонично сочетаются с яркой обувью. У вас получится привлекательный образ в уличном стиле.

Монохромный образ

Сабо бывают разных цветов – от нейтральных до неоновых и конфетных. Вы можете подобрать яркую пару и создать вокруг нее монохромный образ. Чтобы он не был скучным, используйте несколько оттенков выбранного вами цвета, как на фото выше.

С джинсами

Если вы хотите создать повседневный элегантный образ, скомбинируйте сабо с джинсами широкого или свободного кроя. Дополните свой наряд классической блузкой на пуговицах.

Для создания этого образа выбирайте сабо из кожи или замши нейтральных оттенков на удобном каблуке. Эта обувь поможет вам вывести повседневный образ с джинсами на новый уровень.

С воздушным летним платьем

Воздушное летнее платье из светлого полупрозрачного материала идеально подходит для жарких летних дней. Дополните его классическими сабо из черной кожи. Это создаст привлекательный контраст с платьем. Вы сможете легко подобрать другие аксессуары в тон обуви.

С платьем-рубашкой

Скомбинируйте платье-рубашку светло-синего цвета с черными сабо. У вас получится образ, состоящий из функциональных и удобных вещей. Если ваш наряд имеет короткую длину, то выбирайте сабо на низком каблуке. Дополните свой образ привлекательными украшениями золотистого цвета.

Жемчужно-белые сабо

Сабо жемчужно-белого цвета на высоком каблуке выглядят нарядно и роскошно. Они станут отличным дополнением к изысканному наряду, если вы собираетесь на дневное летнее мероприятие.

Такие сабо станут хорошей альтернативой туфлям-лодочкам. Скомбинируйте их с нарядным белым платьем длины макси или миди. В прохладную погоду накиньте сверху бежевый тренч.

В деловом стиле

Кожаные сабо классической модели – вневременная вещь. Вы можете носить их с базовыми вещами в деловом стиле, такими как блейзеры, брюки и твидовые платья. Старайтесь придерживаться многослойного образа и следить за тем, чтобы выбранная вами одежда соответствовала цвету обуви.

С шортами

Для повседневного летнего образа скомбинируйте сабо с джинсовыми шортами. Чтобы сбалансировать объем обуви, дополните наряд футболкой с длинными рукавами или легким свитером.

С романтическими нарядами

Летнее платье с цветочным принтом, выполненное в романтическом стиле, отлично сочетается с парой коричневых сабо на платформе. У вас получится интересный образ в стиле коттеджкор, который вдохновлен эстетикой загородной жизни.

С джинсовой курткой оверсайз

Удлиненную джинсовую куртку оверсайз можно носить как мини-платье. Дополните ее парой сабо на высоком каблуке. У вас получится эффектный образ, который подходит для повседневных прогулок по городу.