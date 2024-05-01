 

Der Spiegel – Украина боится потерять Часов Яр — тогда огневой контроль получит Россия

01.05.2024, 1:13, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Командир украинской штурмовой бригады предостерегает: если российские войска займут Часов Яр, они получат огневой контроль над городами в окрестностях, а также доступ к важной линии снабжения в Донбассе. Немецкий журнал Der Spiegel считает сомнительным, что киевские войска смогут удержать город: им не хватает солдат и стабильных оборонительных линий, а помощь Запада поступает медленно.


АР

Российские и украинские войска сейчас ведут борьбу за город Часов Яр, расположенный на стратегически важном холме между Константиновкой и Бахмутом, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Из 12 тыс. жителей там осталось всего несколько сотен, за городом простирается открытая местность. Если русские возьмут Часов Яр, они получат огневой контроль над городами в окрестностях.

Пятая украинская штурмовая бригада продолжает оборонять село Ивановское между Бахмутом и Часовым Яром. Заместитель командира Михаил Онуфер предупреждает о последствиях возможной потери территории: «Если противник займёт эту высоту, он сможет приблизить свои системы ПВО, спрятать технику между зданиями, и мы будем вынуждены отвести свои огневые средства». Он также говорит о сложной позиционной войне от деревни к деревне: во внутренних районах нет крупных зданий, таких как заводы, где украинские солдаты могли бы продержаться сколько-нибудь долгое время.

Это особенно проблематично для Киева, поскольку русские также оказывают давление с юга в направлении Константиновки. Совсем недавно им удалось сломить украинскую оборону под Очеретино, и они продолжают продвигаться вперёд. Чуть дальше на север ситуация не столь опасна, но грозит ухудшиться. «Россия подводит резервы к Часовому Яру и вскоре может начать атаку на город, — отмечает военный эксперт Роб Ли. — Украинцам сейчас не хватает личного состава и стабильных оборонительных линий на фронте, а новый пакет помощи от американцев поступает медленно».

Поэтому сомнительно, что киевские войска смогут удержать город. Кроме того, украинцы измотаны и не могут в достаточной степени ротировать свои подразделения. Все устали от войны, а снаряжение износилось. Если Часов Яр достанется русским, это может ускорить их продвижение. Получив Константиновку, они получат доступ к важной линии снабжения в Донбассе, которая ведёт к Краматорску и Славянску — важнейшим оборонительным позициям украинцев в регионе.


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