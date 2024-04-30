Мнение: Плата за Империю (из Девола)

Все-таки в Деволе я не ошибся! Очень толковый автор! Вот, нашел у него отрывок – цитирую без всякого позволения. Но в порядке взаимности – он меня тоже тут давеча процитировал. 😉

Очень хорошо, по-моему. Емко и убедительно.

(Мысль высказывается в диалоге с неким Михаилом, изъявившим готовность строить “Русскую Империю” хоть сейчас, но при условии, что он будет “белым господином”).

“Вас устроила бы пресловутая национальная Империя, где имперский этнос был бы привелигированным по отношению к остальным. Хорошо. Рассмотрим такой вот аспект. Вы хотите стать “белым господином”.

А с какой стати? Империя ведь – это возможность привлечения в проект других народов. Или элит этих народов, что по сути в рамках проекта одинаково. Чем их заинтересовывать? Тем, что они всегда будут на положении “второго сорта”? 🙂 В Вашем подчинении? Их это устроит? Нет.

Другой момент. Кто будет “тянуть лямку”? Второсортные? Долго не протянут. Их относительно мало. Придется имперскому этносу. А если он тянет “лямку”, то он априори становится менее привелигированным, чем “второсортные”. Ведь на кого ложится основная нагрузка, кто будет умирать в войнах, строить, платить налоги? Второсортных относительно мало. Обложить их обязанностями по самые ноздри и эксплуатировать – тоже сложно. Не поймут. Пошлют Империю нах.

Наконец, про само желание строить империю но только в роли “белого господина с соответствующим окладом”. Желание похвальное. И сразу же выдает в Вас человека прагматичного, чуждого иллюзорной идейной увлеченности. В Кушку или в Ведено просто так ради этого увлечения Вы не поедете. Скажите, Михаил, а если Империя не сможет обеспечить Вам всего этого? Что будет? И наконец, отдельный вопрос: а почему Вы являетесь “белым господином”, а какой-нибудь казах или украинец – нет. На каком основании? Можно узнать? С англичанами и индусами относительно все понятно. Там пришел действительно более продвинутый белый человек с пушками и ружьями. А Вы с чем придете? С гуманитарной помощью? С пушками? Но тут воевать надо. А воевать за идею Вы не хотите. А обеспечить всем “имперцам” достойный пансион – крайне сложно…”

Очень любопытная дискуссия (2005)

Посту, меж тем, аж 19 лет! Написал его день в день 30 апреля 2005 года. А темы, как видим, и тогда обсуждались всё те же, только еще в чисто умозрительном ключе. Сейчас же эти “имперцы” действительно полезли, как квашня из кадушки – конец, впрочем, будет предсказанный. Печальный финал.