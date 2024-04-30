 

Мнение «аналитика»: О так и не взлетевшей теме… Неудобно как-то вышло?

30.04.2024, 23:30, Разное
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А помните, как примерно полгода назад едва ли не из каждого утюга неслись рассказы про то, как украинских пленных в России стало настолько много, что из них сформировали даже целое боевое подразделение — батальон имени Богдана Хмельницкого, который быстро включили в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад»?

Рассказывали даже, что первая группа его бойцов успешно выехала на первое боевое задание и приняла первый бой с бывшими «побратимами». И…

И с тех пор — тишина

В Телеге, в СМИ, в блогах — везде. Как отрезало.

А что случилось?

Ну неудобно же так молчать?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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