Мнение «аналитика»: О так и не взлетевшей теме… Неудобно как-то вышло?
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А помните, как примерно полгода назад едва ли не из каждого утюга неслись рассказы про то, как украинских пленных в России стало настолько много, что из них сформировали даже целое боевое подразделение — батальон имени Богдана Хмельницкого, который быстро включили в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад»?
Рассказывали даже, что первая группа его бойцов успешно выехала на первое боевое задание и приняла первый бой с бывшими «побратимами». И…
И с тех пор — тишина…
В Телеге, в СМИ, в блогах — везде. Как отрезало.
А что случилось?
Ну неудобно же так молчать?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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