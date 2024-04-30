Шикарно и не жарко: самые модные короткие стрижки с челкой на лето

Короткие стрижки всегда привлекают внимание. Они излучают уверенность и стиль и, как правило, присущи смелым дамам. Челка часто становится популярным выбором, когда вам нужно преобразить свой облик. В теплом сезоне эти две тенденции объединятся. Мы расскажем о самых модных коротких стрижках на лето. С ними вам никогда не будет жарко.

Шикарно и удобно

Короткие стрижки выглядят шикарно, но при этом отличаются удобством. Они просты в укладке. Существует большое разнообразие таких причесок, и вы легко сможете найти ту модель, которая подходит вам.

Если вы дополните короткую стрижку челкой, то это придаст вашему образу игривую и яркую индивидуальность. Вы можете уложить этот элемент прически разными способами. Кроме этого, челка визуально омолаживает лицо.

Далее мы приведем несколько вариантов коротких летних стрижек с челкой.

Пикси с косой челкой

Если у вас густые прямые волосы, то вы можете выбрать короткую пикси с челкой, зачесанной набок. Эта классическая прическа будет актуальна не только летом, но и на протяжении всего года. Если вы хотите создать модный образ, то дополните эту стрижку дополнительными слоями на верхней части волос.

Короткое каре с челкой-шторкой

Если вы впервые решаетесь на челку, то лучше выбрать форму в виде “шторки”. Она считается самым универсальным вариантом. Челка-“шторка” подходит женщинам с разными формами лица. Она помогает скорректировать овал, подчеркнуть лучшие черты и замаскировать недостатки.

Кроме этого, “шторка” отрастает быстрее, чем обычная короткая челка. Если вы поймете, что это не ваша прическа, то через пару месяцев вы сможете ее изменить.

“Шторку” лучше всего сочетать с коротким каре. Челку можно растушевать по многоуровневой длине этой прически. Это позволит создать современный образ с дополнительной пышностью и красивым обрамлением для лица.

Детская челка

Детская челка была трендом 1990-х годов. Она отличалась длиной до середины лба. Этим летом мы будет наблюдать возвращение этого тренда.

На коротких волосах детскую челку можно сочетать с бобом-каре или пикси. Это позволит создать смелый и немного дерзкий образ.

При создании детской челки очень важно, чтобы брови оставались заметными. Это привлекает внимание к глазам и позволяет визуально удлинить круглое лицо.

Очень короткий боб с тупой челкой

Этот вариант мини-боба с челкой выглядит шикарно и стильно. Закругленные края стрижки подчеркивают скулы. Тупая челка создает привлекательное обрамление для глаз. Это идеальная повседневная прическа, которую можно уложить всего за 10 минут.

Бикси

Если вы не можете выбрать между пикси и бобом, то вам подойдет бикси. Она объединяет в себе черты этих двух стрижек.

Бикси по форме похожа на пикси, а по длине напоминает боб. Вы можете дополнить эту прическу челкой вашей любимой формы.

Боб для вьющихся волос

Боб длиной до подбородка идеально подходит для естественно вьющихся волос. Когда пряди немного растрепаны и свободно ниспадают, то челка выглядит очень модно и гармонично.

Эту стрижку лучше всего сочетать с короткой мини-челкой, которая требует минимальной укладки.

“Волчица”

Стрижка “волчица” произвела фурор около трех лет назад. С тех пор она не выходит из моды. Если вы мечтаете о нетрадиционной прическе, то попробуйте короткий вариант стрижки “волчица”. В сочетании с челкой-шторкой она поможет вам создать смелый и стильный образ.

Пикси с дополнительной длиной

Женщинам с прямыми волосами следует попробовать пикси с дополнительной длиной на затылке и вокруг ушей. У вас получится повседневная, но шикарная прическа. С этой стрижкой идеально сочетается длинная челка с пробором по центру, которая плавно переходит в остальную часть волос.