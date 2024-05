Рупор кремлевской пропаганды: Как убивали палачей Дахау

Как убивали палачей Дахау

29 апреля 1945 года американские войска заняли концлагерь Дахау. Далее там произошла некая история, которая не слишком известна.

Солдаты нашли в Дахау 39 вагонов, ДОВЕРХУ полных трупов узников – некоторые полуразложившиеся. Множество тел валялись вокруг на траве. Американцы прошли дальше и увидели крематории, полные обгоревших костей, и газовые камеры, которые работали ещё сегодня утром. К ним вышел новый комендант (старый сбежал) с предложением о капитуляции – унтерштурмфюрер СС Генрих Виккер. Обсуждали недолго – от крематория подошел один солдат и со словами – "Вот тебе капитуляция, эсэсовская тварь!" выстрелил Виккеру в глаз. Вечер сразу перестал быть томным.

Через полчаса американские солдаты убивают 122 человека из числа сдавшихся в плен военнослужащих СС. Ещё 40 эсэсовцев заключенные забивают насмерть лопатами, палками и камнями. Американские офицеры приказывают прекратить стрельбу и строят пленных во дворе. Пулемётчик по кличке "Птичий глаз" с улыбкой говорит: "Вы что, не видите? Они пытаются сбежать!" Oткрывает огонь и убивает ещё 12 немцев. Подполковник Феликс Спаркс отталкивает его от пулемёта со словами "What the hell are you doing?" Солдаты объясняют начальству, что прямо сейчас перебьют всех пленных, и никто им не указ. Высшие офицеры уходят из лагеря.

В 14.45 американские военные начинают убивать эсэсовцев по всему лагерю. Как минимум, 346 пленных расстреляны в так называемом "угольном дворе". Из госпиталя СС за волосы вытаскивают раненых солдат СС, медсестёр и врачей и тут же ставят тех к стенке. Раненых, которые не могут идти, добивают: лейтенант Уильям Уолш лично застрелил четырех немецких солдат, которые сдались ему, рядовой Альберт Пьюитт расстрелял из автомата лежащих в санитарном вагоне немцев, сообщив: "В отношении их это милосердие".

Высшие офицеры вернулись с подкреплением, но было уже поздно. Всего (данные источников сильно разнятся) было убито до 550 человек (это не считая "капо", лагерных помощников, которых просто растерзали) – военнослужащие местной охраны СС, раненые в госпитале и, собственно, персонал госпиталя. Никто из американцев не был привлечён позднее к ответственности и никоим образом не наказан – дело попросту спустили "на тормозах".

Так вот к чему это я? Я прекрасно понимаю американцев. Отлично понимаю. Мне как-то ни хуя не жалко ни солдат войск СС, ни врачей госпиталя, ни даже медсестёр. Вообще вот похуй абсолютно – им ещё повезло, что они умерли быстрой смертью, дёшево отделались. Я это к тому, что города США избежали оккупации, бомбёжек, концлагерей. И, несмотря на это, люди, увидевшие ТАКОЕ в лагере, обезумели от ярости и не смогли себя сдержать, потащив пленных к стенке.

Спасибо, на этом у меня всё.

https://t.me/darkzotovland/2917

—