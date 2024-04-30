Мнение: Российские поезда для ВСМ, утроение мощности БАМа и рост рынка автобусов

1. Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Петербург недавно началось. Поезда для отечественных ВСМ будут русскими (ссылка):



Компании РЖД и «Уральские локомотивы» заключили договор об изготовлении, сертификации и поставке первых двух высокоскоростных электропоездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Стоимость постройки этих составов для мегапроекта назвали в пресс-службе РЖД.

Согласно условиям контракта, производитель должен поставить готовые к эксплуатации составы до конца марта 2028 года. При этом стоимость договора составляет 12 миллиардов рублей. <…>

В пресс-службе напомнили, что поезда для ВСМ будут состоять из восьми вагонов, причем один состав можно будет соединить с другим. Помимо этого, прорабатывается четыре класса обслуживания.

Предыдущая попытка создать отечественный скоростной поезд закончилась неудачей, «Сокол» не взлетел. Однако нужно учесть, что девяностые были плохим временем для инженеров. Сейчас шансы на успех у нового проекта значительно выше.

2. С большим напряжением сил в советские времена построили БАМ – Байкало-Амурская магистраль. О ходе этой комсомольской стройки тогда вещали все СМИ, про неё писали сочиняли песни, снимали фильмы. А в наше время — тихо и незаметно для обсуждающих светских львиц журналистов — БАМ был перестроен так, что его мощность выросла в три раза (ссылка):



Пропускная способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ) выросла втрое за последние 12 лет и продолжает расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения госнаград по случаю 50-летия БАМа, его слова приводит агентство ТАСС.

«В текущем году провозная способность магистрали составила почти 42 миллиона тонн. За последние 12 лет она выросла в три раза. И объем грузовых перевозок по БАМу продолжает расти», — рассказал глава государства. Он добавил, что за ближайшие 10 лет мощность Восточного полигона, объединяющего Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали, должна выйти на уровень 270 миллионов тонн в год.

Действительно, новости о строительстве новых мостов и вторых путей на БАМе, а также на перегонах между БАМом и Транссибом приходят в последнее время часто (ссылка 1, ссылка 2), работа над расширением железнодорожной сети в Сибири ведётся масштабная.

3. Помимо железнодорожного транспорта рост растут и объёмы грузовых автоперевозок (что мы ранее с вами уже обсуждали), и производство автобусов (ссылка):

По итогам марта 2024 года в России было реализовано 2 131 новый автобус — на 50% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Более половины (55%) от общего объёма продаж автобусов пришлось на отечественный бренд «ПАЗ». Так, в первый месяц весны было реализовано 1 167 новых «пазиков».

Далее, с огромным отставанием от лидера, в рейтинге расположился российский «НЕФАЗ» (188 шт.), а за ним — китайский Yutong (169 шт.).

Отметку в сотню проданных автобусов преодолела ещё отечественный «ЛИАЗ» (152 шт.).

А вот в модельном рейтинге это удалось сделать пяти участникам. На первых трёх позициях располагаются представители Павловского автозавода — «ПАЗ 3204», «ПAЗ 3205» и «ПАЗ» 4234.