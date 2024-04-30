На Колыме нашли доказательства существования ГУЛАГа во времена Владимира Мономаха

Группа археологов

Дальневосточного федерального университета обнаружила в лесах Колымы останки

трудового лагеря XI

века, построенного, согласно найденным берестяным грамотам, по приказу киевского

князя Владимира Мономаха. Это в корне меняет устоявшиеся представления историков

о возникновении трудовых лагерей на Колыме.

По

найденным предметам материальной культуры удалось установить, что в лагере жили и трудилось не менее

100 человек, а ещё порядка 25 человек работали в охране и администрации. Архив лагерного писаря благодаря вечной мерзлоте сохранился

удивительно хорошо: учёным удалось прочесть около 300 берестяных грамот, в

которых руководство отчитывалось об отправке в Киев пушнины, меди,

древесины, выделанных собольих мехов и воска. В тексте некоторых из них лагерный

писарь Евграф бьёт челом князю Владимиру Мономаху, предлагая выделять «дальневосточную версту» для того, чтобы поселить в Приморье и на Колыме не только заключённых,

но и свободных землепашцев. Ответы князя на его письма найти не удалось.

«Наша

находка доказывает, что Иосиф Сталин был несправедливо обвинён в организации

сети трудовых лагерей в малопригодных для жизни человека регионах, – говорит профессор

Семён Матюхов. – Он всего лишь восстановил старинную систему исправительных

учреждений, которая действовала на Руси со времён первых Рюриковичей и вплоть

до петровских реформ. Найденный нами лагерь был закрыт при Петре Первом,

поскольку на него перестали выделять финансирование из столицы. В ближайшее

время мы обратимся в РАН с требованием пересмотреть научные и литературные

работы на эту тему, в том числе отнести к антинаучным известный роман Солженицына».

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