 

На Колыме нашли доказательства существования ГУЛАГа во времена Владимира Мономаха

30.04.2024, 19:33, Разное
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Группа археологов
Дальневосточного федерального университета обнаружила в лесах Колымы останки
трудового лагеря XI
века, построенного, согласно найденным берестяным грамотам, по приказу киевского
князя Владимира Мономаха. Это в корне меняет устоявшиеся представления историков
о возникновении трудовых лагерей на Колыме.

По
найденным предметам материальной культуры удалось установить, что в лагере жили и трудилось не менее
100 человек, а ещё порядка 25 человек работали в охране и администрации. Архив лагерного писаря благодаря вечной мерзлоте сохранился
удивительно хорошо: учёным удалось прочесть около 300 берестяных грамот, в
которых руководство отчитывалось об отправке в Киев пушнины, меди,
древесины, выделанных собольих мехов и воска. В тексте некоторых из них лагерный
писарь Евграф бьёт челом князю Владимиру Мономаху, предлагая выделять «дальневосточную версту» для того, чтобы поселить в Приморье и на Колыме не только заключённых,
но и свободных землепашцев. Ответы князя на его письма найти не удалось.

«Наша
находка доказывает, что Иосиф Сталин был несправедливо обвинён в организации
сети трудовых лагерей в малопригодных для жизни человека регионах, – говорит профессор
Семён Матюхов. – Он всего лишь восстановил старинную систему исправительных
учреждений, которая действовала на Руси со времён первых Рюриковичей и вплоть
до петровских реформ. Найденный нами лагерь был закрыт при Петре Первом,
поскольку на него перестали выделять финансирование из столицы. В ближайшее
время мы обратимся в РАН с требованием пересмотреть научные и литературные
работы на эту тему, в том числе отнести к антинаучным известный роман Солженицына».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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