Новый Apple Pencil 3 получит функцию обратной тактильной связи

Согласно информации от Bloomberg и GSMArena, Apple разрабатывает третье поколение стилуса Apple Pencil с новыми возможностями. Одной из ключевых особенностей будет встроенная обратная тактильная связь, что сделает процесс использования более естественным. Ожидается, что пользователи смогут настраивать вибрацию в зависимости от своих предпочтений.

Помимо этого, появились слухи о том, что Apple Pencil 3 будет оборудован сенсором для определения силы нажатия, что добавит новые возможности взаимодействия с iPad, особенно в сочетании с жестами двойного касания.

Также есть информация о возможности синхронизации нового Apple Pencil с гарнитурой Vision Pro, но пока неясно, как будет реализовано управление контентом с помощью стилуса в VisionOS.

Премьера Apple Pencil третьего поколения запланирована на 7 мая 2024 года. Кроме того, ожидаются обновления iPad Pro и iPad Air.