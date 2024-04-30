 

В iOS 18 обновят многие стандартные приложения и домашний экран

30.04.2024, 13:10, Разное
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По данным журналиста издания Bloomberg Марка Гурмана, очередная версия мобильной операционной системы Apple iOS 18 будет содержать не только новые функции на основе искусственного интеллекта, но и обновления для многих встроенных приложений, таких как «Фотографии», «Почта», «Заметки» и «Фитнес».

Согласно его сообщению, приложение «Калькулятор» также получит ряд новых функций и впервые появится на iPad в составе iPadOS 18. Ожидается, что iOS 18 станет одним из крупнейших обновлений платформы iPhone за последние годы, помимо новых функций она позволит размещать иконки приложений в произвольном порядке, что ранее было недоступно.

Хотя ожидаются изменения в дизайне и обновления элементов операционной системы, Гурман утверждает, что они не будут радикальными. Он предполагает, что они сделают приложения более модульными и упростят процесс настройки и обновления.

Официальное представление iOS 18 ожидается на конференции WWDC в июне, но до этого Apple планирует провести мероприятие 7 мая, где состоятся анонсы новых iPad Pro и iPad Air.


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