 

Apple Vision Pro подешевела в России до 220 000 рублей

30.04.2024, 10:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В РФ резко упала цена на MR-гарнитуру Apple Vision Pro, пишет издание iPhones.ru.

По информации iPhones.ru, на российских онлайн-площадках и в объявлениях продаж некоторые продавцы предлагают новую, не распакованную версию Vision Pro на 256 ГБ за 350 тыс., 300 тыс. и даже 299 тыс. рублей. Для сравнения, при старте продаж в РФ эта модель Apple стоила около 500 тыс. рублей.

При определенных условиях можно купить гарнитуру Apple еще дешевле. Так, как минимум один продавец на платформе “Авито” готов отдать товар за 285 тыс. рублей, если покупатель приобретет сразу два устройства. Подержанные экземпляры можно приобрести даже за 220 тыс. рублей. Наименьшая стоимость подержанной версии на 512 ГБ составляет 280 тыс. рублей.

“Многие продавцы указывают в объявлениях, что гарнитурой почти не пользовались, и поэтому продают из-за ненадобности”, — отмечает iPhones.ru.

Apple Vision Pro появилась в продаже в США в феврале 2024 года. Новые устройства в магазинах Apple Store продаются по цене $3,5 тыс.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Генерал Суровикин на югах

01.05 / В повседневных образах с джинсами или воздушными платьями: с чем носить модные сабо

30.04 / Мнение: Плата за Империю (из Девола)

30.04 / Как одеться, чтобы заставить талию выглядеть стройнее: модные наряды лета и стильные “фишки”

30.04 / Мнение «аналитика»: О так и не взлетевшей теме… Неудобно как-то вышло?

30.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Поджигатели вертолета

30.04 / Мнение: Кто кому должен за сломанную вещь, «принтер с мячом для гольфа» и блокировка приставок для ТВ

30.04 / Мнение: Разворот идиотов на Юг

30.04 / Шикарно и не жарко: самые модные короткие стрижки с челкой на лето

30.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Как убивали палачей Дахау

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика