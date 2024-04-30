Apple Vision Pro подешевела в России до 220 000 рублей

В РФ резко упала цена на MR-гарнитуру Apple Vision Pro, пишет издание iPhones.ru.

По информации iPhones.ru, на российских онлайн-площадках и в объявлениях продаж некоторые продавцы предлагают новую, не распакованную версию Vision Pro на 256 ГБ за 350 тыс., 300 тыс. и даже 299 тыс. рублей. Для сравнения, при старте продаж в РФ эта модель Apple стоила около 500 тыс. рублей.

При определенных условиях можно купить гарнитуру Apple еще дешевле. Так, как минимум один продавец на платформе “Авито” готов отдать товар за 285 тыс. рублей, если покупатель приобретет сразу два устройства. Подержанные экземпляры можно приобрести даже за 220 тыс. рублей. Наименьшая стоимость подержанной версии на 512 ГБ составляет 280 тыс. рублей.

“Многие продавцы указывают в объявлениях, что гарнитурой почти не пользовались, и поэтому продают из-за ненадобности”, — отмечает iPhones.ru.

Apple Vision Pro появилась в продаже в США в феврале 2024 года. Новые устройства в магазинах Apple Store продаются по цене $3,5 тыс.