Мнение «аналитика»: О большой валютной катастрофе… Пора бежать от…?

Пока все увлечены двумя военными конфликтами и разговорами о вероятности третьего, уже более опасного, они не видят драматических событий на более важном «фронте» — валютном. А там шаг за шагом надвигается настоящая катастрофа, подобную которой мир не видел около четверти века. Если же говорить о долгоиграющих последствиях, то, быть может, это самое важное если не со Второй Мировой, то с краха «Золотого стандарта».

И оно происходит пусть и в тиши высоких финансовых кабинетов, то всё же на наших глазах.

К слову, только не очень умные люди находят смешной фразу «А вы госдолг #США видели?» и считают, что #катастрофа — это когда валютный курс валится. Те, кто поумнее, с тревогой наблюдают, как долги в мире подходят к уровням, которых не видели со времён наполеоновских войн. И следят не за котировками валютных пар на биржевых табло, а за показателями в резервах и расчётах.

А там идёт титаническая битва, где #доллар кроет #евро, как бык овцу.

Доля единой евровалюты в расчётах через SWIFT сокращается, как шагреневая кожа. Основной бенефициар этого процесса — кто бы сомневался — американский Федеральный резерв. Ну и Народный банк Китая тоже подхватывает крохи со стола.

По сути, это означает, что Штаты нейтрализуют и побеждают основного конкурента своей валюте. Которому ещё не так уж давно прочили чуть ли не роль фаворита в этой схватке. Но сумев таки втравить Европу в бессмысленный для неё «горячий» военный конфликт и на этом фоне отрезав её от дешёвых российских ресурсов, Америка опять добилась своего. И на мировом рынке доллару снова равных нет.

Ну а судьба евро, по сути, предрешена. Не часто «техническая» картинка оказывается столь красноречивой…

Конечно, его курс не рухнет в тартарары. Но этого Вашингтону и не требуется. Достаточно того, что недавний конкурент перейдёт в статус нишевого игрока. Что, соответственно, облегчит Америке решение долговой проблемы (за счёт притока новых капиталов) и упрочит её лидерство не только на финансовой арене.

Ну а #евро… Да кому он через какое-то время станет нужен, кроме самих европейцев?

И то, учитывая его «родовую травму», надолго ли?

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