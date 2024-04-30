 

Студенческие протесты не стихают и распространяются по всей территории США

30.04.2024, 4:41, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

По всей территории Соединённых Штатов на минувших выходных были задержаны сотни студентов, выступающих против поддержки Израиля в его войне с Газой. Как пишет ABC News, протесты на кампусах не стихают: студенты выражают возмущение внешней политикой Вашингтона и требуют разорвать отношения с Израилем.

ЛИНСИ ДЕЙВИС, ведущая ABC News: Поговорим о последствиях этой войны. Протесты на территориях университетов распространяются по всей стране. Некоторые из демонстрантов требуют, чтобы учебные заведения разорвали связи с Израилем. Сегодня набирают обороты столкновения на акции протеста в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Вообще же по всей стране за выходные были проведены сотни задержаний [на подобных акциях]. Подробнее об этом нам расскажет корреспондент ABC Зорин Шах.

Сегодня вечером происходит всё больше столкновений в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, где параллельно проходят акции протеста противоборствующих пропалестинских и произраильских демонстрантов, в то время как университеты по всей стране испытывают трудности в вопросе реагирования на массовые акции возмущенных студентов. Представители учебного заведения заявили, что одна из групп дошла до барьера, разделяющего две группы протестующих, что привело к физическим столкновениям, и добавили: «Мы потрясены вспыхнувшим насилием».

ЗОРИН ШАХ, корреспондент ABC News:
Здесь около тысячи человек, атмосфера заряжена энергией. Можно увидеть людей, размахивающих флагами, некоторые садятся друг другу на плечи, как, например, там, но также ощущается явственное возмущение.

Как еврейские, так и палестинские протестующие рассказали мне, что не чувствуют себя в безопасности на территории университета.

МЭТТЬЮ НАССИР: [Ситуация] очень беспокоит еврейских студентов в кампусе, потому что это угроза нашей культуре и религии.

НУР АБДЕЛЬ-ХАК: Полиция и охрана университета не защищают палестинских демонстрантов.

В эти выходные сотни студентов были задержаны по всей стране: от университета штата Аризона до Индианского университета и Северо-Восточного университета в Бостоне. Многие демонстранты требуют, чтобы их университеты отказались от инвестиций в компании, получающие, по их словам, прибыль от войны Израиля с ХАМАС, и призывают к прекращению огня, в то время как другая сторона протестов требует, чтобы ХАМАС освободил более ста заложников. Корнеллский университет отстранил от занятий нескольких студентов и направил [информацию о] ряде сотрудников в отдел кадров, заявив, что «глубоко опечален речовками, звучавшими на некоторых акциях протеста у палаточного лагеря. Демонстранты неоднократно утверждали, что их протест носит политический, а не антисемитский характер, но эти речовки опровергают подобное заявление».

ЗОРИН ШАХ: Несколько минут назад полиция ворвалась в толпу, рассредоточив эти две группы протестующих, и от тысячной толпы осталось лишь несколько человек, их можно увидеть у меня за спиной. Линси?

ЛИНСИ ДЕЙВИС: Спасибо, Зорин.


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