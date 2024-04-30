Студенческие протесты не стихают и распространяются по всей территории США

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

По всей территории Соединённых Штатов на минувших выходных были задержаны сотни студентов, выступающих против поддержки Израиля в его войне с Газой. Как пишет ABC News, протесты на кампусах не стихают: студенты выражают возмущение внешней политикой Вашингтона и требуют разорвать отношения с Израилем.

ЛИНСИ ДЕЙВИС, ведущая ABC News: Поговорим о последствиях этой войны. Протесты на территориях университетов распространяются по всей стране. Некоторые из демонстрантов требуют, чтобы учебные заведения разорвали связи с Израилем. Сегодня набирают обороты столкновения на акции протеста в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Вообще же по всей стране за выходные были проведены сотни задержаний [на подобных акциях]. Подробнее об этом нам расскажет корреспондент ABC Зорин Шах.

Сегодня вечером происходит всё больше столкновений в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, где параллельно проходят акции протеста противоборствующих пропалестинских и произраильских демонстрантов, в то время как университеты по всей стране испытывают трудности в вопросе реагирования на массовые акции возмущенных студентов. Представители учебного заведения заявили, что одна из групп дошла до барьера, разделяющего две группы протестующих, что привело к физическим столкновениям, и добавили: «Мы потрясены вспыхнувшим насилием».

ЗОРИН ШАХ, корреспондент ABC News:

Здесь около тысячи человек, атмосфера заряжена энергией. Можно увидеть людей, размахивающих флагами, некоторые садятся друг другу на плечи, как, например, там, но также ощущается явственное возмущение.

Как еврейские, так и палестинские протестующие рассказали мне, что не чувствуют себя в безопасности на территории университета.

МЭТТЬЮ НАССИР: [Ситуация] очень беспокоит еврейских студентов в кампусе, потому что это угроза нашей культуре и религии.

НУР АБДЕЛЬ-ХАК: Полиция и охрана университета не защищают палестинских демонстрантов.

В эти выходные сотни студентов были задержаны по всей стране: от университета штата Аризона до Индианского университета и Северо-Восточного университета в Бостоне. Многие демонстранты требуют, чтобы их университеты отказались от инвестиций в компании, получающие, по их словам, прибыль от войны Израиля с ХАМАС, и призывают к прекращению огня, в то время как другая сторона протестов требует, чтобы ХАМАС освободил более ста заложников. Корнеллский университет отстранил от занятий нескольких студентов и направил [информацию о] ряде сотрудников в отдел кадров, заявив, что «глубоко опечален речовками, звучавшими на некоторых акциях протеста у палаточного лагеря. Демонстранты неоднократно утверждали, что их протест носит политический, а не антисемитский характер, но эти речовки опровергают подобное заявление».



ЗОРИН ШАХ: Несколько минут назад полиция ворвалась в толпу, рассредоточив эти две группы протестующих, и от тысячной толпы осталось лишь несколько человек, их можно увидеть у меня за спиной. Линси?



ЛИНСИ ДЕЙВИС: Спасибо, Зорин.