 

Генсек НАТО упрекнул членов альянса за медленные поставки вооружений Киеву

30.04.2024, 4:41, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг упрекнул членов блока за то, что они вовремя не предоставили Киеву обещанную ими помощь, пишет Associated Press. По его словам, таким образом члены альянса позволили РФ использовать своё преимущество.


AP

Страны НАТО вовремя не предоставили Киеву то, что обещали, — об этом, как пишет Associated Press, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с Зеленским в украинской столице. Тем самым, по его словам, они позволили РФ использовать своё преимущество, пока истощённые силы Киева ждут военных поставок из США и Европы.

«Серьёзные задержки с поддержкой означают серьёзные последствия на поле боя», — отметил Столтенберг.

Западные партнёры Киева неоднократно клялись поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Но жизненно важная военная помощь со стороны США задержалась на полгода из-за политических разногласий в Вашингтоне, а производство вооружений в Европе не поспевало за спросом.

При этом собственное производство на Украине только сейчас начинает набирать обороты.


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