Рупор кремлевской пропаганды: А ты попробуй, докажи

А ты попробуй, докажи

Постоянно натыкаюсь на высказывания, что замминистра обороны Тимура Иванова взяли за жопу, потому что:

а) не поделился;

б) обнаглел в край;

На самом деле все гораздо проще и примитивней. Чем выше должность разрабатываемого, тем более строгие требования предъявляются к оперу по закреплению доказательной базы. То есть, он должен железобетонно доказать не просто наличие признаков состава преступления, а фактически полностью раскрыть его. Отработать и за себя, и за следствие.

Какой бы роскошный образ жизни коррупционер не вел, каким бы очевидным несоответствие его имущества и реальных доходов не выглядело, для правоохранительных органов это лишь основание для подозрений. А нужно выявить все схемы, распутать их и процессуально закрепить. Все остальное – лирика.

Тут вопрос для правоохранительных органов стоит не в социальной справедливости, а в том, чтобы не обделаться по крупному. Начальники прекрасно отдают себе отчет в том, какой будет резонанс в связи с задержанием заместителя министра. И что с той стороны будет толпа высококвалифицированных адвокатов, которые будут изучать уголовное дело под микроскопом. А еще они понимают, какие их карьеру ждут последствия, если дело "развалится".

Поэтому опер трижды подумает, стоит ли ему связываться и дважды взвесит, хватит ли ему способностей одолеть того, кто не берет взятки наличкой, а если берет, то с такими мерами предосторожности, какие шпионам не снились. И придумывает крайне хитрые и запутанные схемы получения и легализации доходов, полученных преступным путем. Такого с наскока не возьмешь. Это тебе не районного инспектора на взятке в сто тысяч хлопнуть с поличным (хотя и там работы – мама не горюй).

Вот и вынуждены опера разрабатывать коррупционеров такого уровня годами, кропотливо по крупицам собирая информацию, надежно закрепляя ее процессуально и втайне надеясь на оперативную удачу. А делится разрабатываемый с кем-то или чрезмерно наглеет – для конечного результата имеет крайне ограниченное значение. "А ты попробуй докажи".

https://t.me/Hard_Blog_Line/9456 – цинк

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