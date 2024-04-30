Методы и техники преодоления эмоционального напряжения

Резкие перемены в жизни, вечная спешка и

усталость постоянно истощают нервную систему. Если не научиться управлять

внутренним состоянием, легко впасть в апатию и даже депрессию. Психолог, кандидат

психологических наук и автор курса “Мастер состояния” с лицензией Министерства

образования Мария Брюс подробно рассказывает, как остановить эмоциональные

качели, вернуть себе спокойствие и стойкость в этот тревожный период.

Сфокусируйтесь на ощущениях в

теле

Наш беспокойный ум, который нагнетает

проблемы, часто врет, потому что он опирается на прошлый опыт. В этих

воспоминаниях кроются блоки, страхи, ограничения и искаженные сценарии, которые

переживали наши родители. Но стоит лишь остановить рой мыслей и перейти в

состояние наблюдателя, как к вам вернется ощущение баланса.

Внутреннее равновесие тесно сопряжено с

присутствием в настоящем моменте, а не в думах о прошлом или будущем.

Попробуйте внедрить в свою жизнь правило тишины: всего 10 минут в день

расслабляйтесь в безмолвии — никаких соцсетей, музыки, разговоров,

раздражителей и даже мыслей. Это разгрузит мозг от ненужной информации, вы со

временем обретете стрессоустойчивость и научитесь абстрагироваться.

Если вам нужно успокоиться здесь и сейчас, в

момент эмоционального пика переведите внимание со своих переживаний на дыхание.

Сядьте или лягте, дышите глубоко. Прочувствуйте, как расширяются и сужаются

ноздри, поднимается и опускается грудная клетка, стучит сердце; как ощущается

ткань одежды, какие звуки и запахи вас окружают. Это поможет снова вернуться в

реальность и остановить непрерывный поток сознания.

Преодолейте напряжение

Напряжение возникает тогда, когда человек не

может принять ситуацию. Например, какой-то случай подсознательно ассоциируется

со страхом, блоком или комплексом. Так, увольнение болезненно из-за страха

потери имущества, бедной старости, неизвестности и лишений. Трудности в

отношениях в свою очередь пробуждают боязнь одиночества и комплекс

неполноценности.

Когда мы пытаемся подавить эмоции или

избавиться от них, мы не даем себе право их чувствовать и лишь усиливаем то,

что отрицаем и не принимаем. И все эмоциональные ресурсы тратятся не на решение

проблемы, а на то, чтобы сохранять маску и делать вид, что все отлично. Лучшее

решение — перестать сопротивляться негативным чувствам и позволить им быть.

Когда буря внутри вас утихнет, отнеситесь к

тому что вас не устраивает, с благодарностью, найдите положительные стороны в

том, что кажется неудачей. Вы выиграете даже если переживаете самую черную

полосу в жизни только потому, что извлечете из нее выгоду.

В случае с потерей работы у вас появляется

шанс найти новую, более интересную и оплачиваемую. Расставание со второй

половиной избавляет вас от токсичного человека, от необходимости терпеть его и

подстраиваться. В обоих примерах появляется больше времени и сил для

восстановления и поиска себя.

Единственное препятствие, которое помешает

сделать плюс из минуса, это уязвимое эго. Те, у кого оно раненое, инфантильны:

они жалуются, привлекают к себе и своей важности внимание, пытаются

самоутвердиться за счет окружающих. Люди ведут себя так из-за недостатка любви

к себе; эта же причина заставляет играть роль вечной жертвы, сваливать

ответственность за свою жизнь на других людей, выпрашивать сочувствие и жалость

к себе.

Взращивайте любовь к себе

Чтобы окрепнуть, проработать эго и быть

готовым принять любые удары судьбы, научитесь давать любовь самому себе. Для

этого важно развивать осознание того, что вы в порядке; все, что вы думаете,

делаете и чувствуете — это нормально, и вы по умолчанию заслуживаете всего

самого лучшего.

Чаще всего безусловное принятие своего “Я”

невозможно из-за неподъемной массы приобретенных комплексов и болей. Если их

найти и обезвредить, вы наконец почувствуете полную свободу действий. А с ней

прилив сил и мотивацию следовать своим желаниям, жить ярко и с удовольствием. И

самое главное — принять взрослую позицию, обрести опору, в которой нет

зависимости от мнения и действий чужих людей.

Принятие не нужно вытаскивать из других

клещами манипуляций. Эти потребности можно закрыть самостоятельно и стать

целостной, наполненной и гармоничной личностью. Чтобы ускорить процесс, лучше

всего обратиться за помощью к психологу. Он поможет отловить деструктивные

установки, узнать, откуда они взялись, как их убрать, а также как двигаться

дальше без груза и воображаемых барьеров.

Помните, что от внутреннего состояния зависят

внешние обстоятельства: ваши отношения, заработок, удачи и неудачи в жизни.

Есть вещи, которые вы не можете изменить, но ваше отношение к ним увеличит

шансы на успех.