 

Методы и техники преодоления эмоционального напряжения

30.04.2024, 3:20, Новости дня
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Резкие перемены в жизни, вечная спешка и
усталость постоянно истощают нервную систему. Если не научиться управлять
внутренним состоянием, легко впасть в апатию и даже депрессию. Психолог, кандидат
психологических наук и автор курса “Мастер состояния” с лицензией Министерства
образования Мария Брюс подробно рассказывает, как остановить эмоциональные
качели, вернуть себе спокойствие и стойкость в этот тревожный период.

Сфокусируйтесь на ощущениях в
теле

Наш беспокойный ум, который нагнетает
проблемы, часто врет, потому что он опирается на прошлый опыт. В этих
воспоминаниях кроются блоки, страхи, ограничения и искаженные сценарии, которые
переживали наши родители. Но стоит лишь остановить рой мыслей и перейти в
состояние наблюдателя, как к вам вернется ощущение баланса.

Внутреннее равновесие тесно сопряжено с
присутствием в настоящем моменте, а не в думах о прошлом или будущем.
Попробуйте внедрить в свою жизнь правило тишины: всего 10 минут в день
расслабляйтесь в безмолвии — никаких соцсетей, музыки, разговоров,
раздражителей и даже мыслей. Это разгрузит мозг от ненужной информации, вы со
временем обретете стрессоустойчивость и научитесь абстрагироваться.

Если вам нужно успокоиться здесь и сейчас, в
момент эмоционального пика переведите внимание со своих переживаний на дыхание.
Сядьте или лягте, дышите глубоко. Прочувствуйте, как расширяются и сужаются
ноздри, поднимается и опускается грудная клетка, стучит сердце; как ощущается
ткань одежды, какие звуки и запахи вас окружают. Это поможет снова вернуться в
реальность и остановить непрерывный поток сознания.

Преодолейте напряжение

Напряжение возникает тогда, когда человек не
может принять ситуацию. Например, какой-то случай подсознательно ассоциируется
со страхом, блоком или комплексом. Так, увольнение болезненно из-за страха
потери имущества, бедной старости, неизвестности и лишений. Трудности в
отношениях в свою очередь пробуждают боязнь одиночества и комплекс
неполноценности.

Когда мы пытаемся подавить эмоции или
избавиться от них, мы не даем себе право их чувствовать и лишь усиливаем то,
что отрицаем и не принимаем. И все эмоциональные ресурсы тратятся не на решение
проблемы, а на то, чтобы сохранять маску и делать вид, что все отлично. Лучшее
решение — перестать сопротивляться негативным чувствам и позволить им быть.

Когда буря внутри вас утихнет, отнеситесь к
тому что вас не устраивает, с благодарностью, найдите положительные стороны в
том, что кажется неудачей. Вы выиграете даже если переживаете самую черную
полосу в жизни только потому, что извлечете из нее выгоду.

В случае с потерей работы у вас появляется
шанс найти новую, более интересную и оплачиваемую. Расставание со второй
половиной избавляет вас от токсичного человека, от необходимости терпеть его и
подстраиваться. В обоих примерах появляется больше времени и сил для
восстановления и поиска себя.

Единственное препятствие, которое помешает
сделать плюс из минуса, это уязвимое эго. Те, у кого оно раненое, инфантильны:
они жалуются, привлекают к себе и своей важности внимание, пытаются
самоутвердиться за счет окружающих. Люди ведут себя так из-за недостатка любви
к себе; эта же причина заставляет играть роль вечной жертвы, сваливать
ответственность за свою жизнь на других людей, выпрашивать сочувствие и жалость
к себе.

Взращивайте любовь к себе

Чтобы окрепнуть, проработать эго и быть
готовым принять любые удары судьбы, научитесь давать любовь самому себе. Для
этого важно развивать осознание того, что вы в порядке; все, что вы думаете,
делаете и чувствуете — это нормально, и вы по умолчанию заслуживаете всего
самого лучшего.

Чаще всего безусловное принятие своего “Я”
невозможно из-за неподъемной массы приобретенных комплексов и болей. Если их
найти и обезвредить, вы наконец почувствуете полную свободу действий. А с ней
прилив сил и мотивацию следовать своим желаниям, жить ярко и с удовольствием. И
самое главное — принять взрослую позицию, обрести опору, в которой нет
зависимости от мнения и действий чужих людей.

Принятие не нужно вытаскивать из других
клещами манипуляций. Эти потребности можно закрыть самостоятельно и стать
целостной, наполненной и гармоничной личностью. Чтобы ускорить процесс, лучше
всего обратиться за помощью к психологу. Он поможет отловить деструктивные
установки, узнать, откуда они взялись, как их убрать, а также как двигаться
дальше без груза и воображаемых барьеров.

Помните, что от внутреннего состояния зависят
внешние обстоятельства: ваши отношения, заработок, удачи и неудачи в жизни.
Есть вещи, которые вы не можете изменить, но ваше отношение к ним увеличит
шансы на успех.


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