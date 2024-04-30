Читатель Daily Hampshire Gazette – Америке нужно прекратить затягивать конфликт на Украине

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Дальнейшее вооружение Киева Вашингтоном создаёт риск конфронтации между двумя ядерными державами — Россией и США, пишет читатель Daily Hampshire Gazette в своём письме изданию. Он также отмечает, что американским властям деньги, выделенные на Украину, лучше бы было потратить на различные нужды внутри Соединённых Штатов.



AP

США должны прекратить затягивать украинский конфликт, отправляя Киеву всё больше оружия, и призвать его сесть за стол переговоров для политического урегулирования этого военного противостояния. Об этом в письме Daily Hampshire Gazette написал читатель этого американского издания Дэниель Баркер.

«После стольких смертей и разрушений, — пишет он, — настало время дать миру шанс. Я обеспокоен тем, что, если мы продолжим вооружать Украину, это приведёт не только к дальнейшим людским и территориальным потерям и к дальнейшему разрушению их страны, но и к риску конфронтации между США/НАТО и Россией. Поскольку обе сверхдержавы вооружены ядерным оружием, это пугающий сценарий».

По мнению автора, вместо того чтобы выделять на Украину ещё $60 миллиардов из денег американских налогоплательщиков — в дополнение к $100 млрд, которые США уже потратили за последние два года, Америке следует использовать эти деньги для важнейших экономических, образовательных и экологических нужд внутри страны.