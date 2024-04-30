Скандалы: Беглов может проиграть Тихоновой на выборах губернатора Петербурга в сентябре

Александр Беглов до сих пор планирует на второй срок остаться в кресле губернатора Петербурга

Хотя его рейтинг на начало предвыборной кампании, по данным СМИ, составляет всего 15%, а президент России еще не одобрил его кандидатуру. В сентябре этого года пройдут выборы главы Северной столицы. Выбирать жителям города, судя по всему, предстоит между действующим градоначальником и Надеждой Тихоновой, главой регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду».

И, как отмечают СМИ, шансы у обоих кандидатов не равны.

Во-первых, Беглов до сих пор не получил «добро» из Кремля. В то время, как президент в рабочем режиме проводит встречи с главами других регионов, чьи сроки руководства так же походят к концу, разговор с управленцем Северной столицы по каким-то причинам пока откладывается. Во-вторых, рейтинг нынешнего губернатора составляет всего 15%, что довольно ясно показывает отношение петербуржец к его кандидатуре.

Что касается Тихоновой, за нее готовы отдать свои голоса более половины горожан, как показал недавний опрос. И дело тут не в отсутствии альтернативы, а в том, что за годы работы Надежда Геннадьевна не раз показывала свой профессионализм, а за ее плечами находится сильная молодая команда, знающая, как работать и что действительно нужно для города. Кроме того, её репутация не подпорчена ни одним громким скандалом, что менее характерно именно для ее соперника на выборах.

Андрей Воронов