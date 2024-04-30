 

Скандалы: Беглов может проиграть Тихоновой на выборах губернатора Петербурга в сентябре

30.04.2024, 1:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Александр Беглов до сих пор планирует на второй срок остаться в кресле губернатора Петербурга

Хотя его рейтинг на начало предвыборной кампании, по данным СМИ, составляет всего 15%, а президент России еще не одобрил его кандидатуру. В сентябре этого года пройдут выборы главы Северной столицы. Выбирать жителям города, судя по всему, предстоит между действующим градоначальником и Надеждой Тихоновой, главой регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду».

И, как отмечают СМИ, шансы у обоих кандидатов не равны.

Во-первых, Беглов до сих пор не получил «добро» из Кремля. В то время, как президент в рабочем режиме проводит встречи с главами других регионов, чьи сроки руководства так же походят к концу, разговор с управленцем Северной столицы по каким-то причинам пока откладывается. Во-вторых, рейтинг нынешнего губернатора составляет всего 15%, что довольно ясно показывает отношение петербуржец к его кандидатуре.

Что касается Тихоновой, за нее готовы отдать свои голоса более половины горожан, как показал недавний опрос. И дело тут не в отсутствии альтернативы, а в том, что за годы работы Надежда Геннадьевна не раз показывала свой профессионализм, а за ее плечами находится сильная молодая команда, знающая, как работать и что действительно нужно для города. Кроме того, её репутация не подпорчена ни одним громким скандалом, что менее характерно именно для ее соперника на выборах.

Андрей Воронов


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Френч с цветами и перевернутые рисунки: самые модные дизайны на лето для коротких ногтей

30.04 / Рупор кремлевской пропаганды: А ты попробуй, докажи

30.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Во Франции задержали Депардье

30.04 / Скандалы: Людей стало меньше, а налогов платят больше

30.04 / Скандалы: Обыски, допросы, конфискация денег

30.04 / Скандалы: Залужного будут готовить в президенты МИ-6

29.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Катынское дело. Выстрел в Россию

29.04 / Мнение «аналитика»: О самой эпичной битве технологий… Кто кого?

29.04 / Скандалы: Не просто кум

29.04 / С чем сочетать черную джинсовую куртку? Подборка образов на любой случай

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика