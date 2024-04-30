 

Times – выставка трофейного оружия отражает уверенность Москвы в победе

30.04.2024, 0:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В российской столице проходит выставка западной военной техники, захваченной на Украине, пишет The Times. По словам издания, эта экспозиция подчёркивает растущий в стране оптимизм о том, что она начинает уверенно брать верх в конфликте.


AP

Россия выставила на всеобщее обозрение трофейную западную военную технику, захваченную её войсками на Украине. Выставка, которая проходит в Москве на Поклонной горе с 1 мая, среди прочего включает британский БТР Saxon, американский БМП Bradley, а также немецкий танк Leopard, пишет The Times.  

По словам властей, экспозиция продолжит пополняться. В российскую столицу вскоре должны привезти американский танк «Абрамс». ВСУ вывели с передовой эти машины, поскольку их использование оказалось практически невозможным из-за участившихся атак беспилотников, напоминает издание.

Примечательно, что выставка проходит на фоне продвижения армии Москвы на украинском фронте.  Она «отражает  растущий в РФ оптимизм по поводу того, что война решительно поворачивается в её пользу», считает The Times.


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