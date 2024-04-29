С чем сочетать черную джинсовую куртку? Подборка образов на любой случай

Синяя джинсовая ткань считается классикой. Однако черный деним придаст вашему образу больше утонченности и стиля. Он подходит как для полуофициального званого ужина, так и для непринужденного обеда с друзьями. Мы расскажем, с чем сочетать черную джинсовую куртку и приведем подборку образов на любой случай.

Поверх легкого платья

Легкие платья из сетчатых материалов стали модными вещами теплого сезона. Они выглядят полупрозрачными. Если вы хотите немного большего прикрытия, то наденьте сверху большую куртку из черного денима.

У вас получится смелый образ в стиле гранж. Чтобы смягчить его, добавьте элегантные черные ботильоны и многослойные жемчужные ожерелья.

С синими джинсами

Вы можете скомбинировать синюю джинсовую одежду и куртку из черного денима. На первый взгляд такое сочетание кажется странным. Но оно будет выглядеть гармонично, если вы дополните свой наряд черными аксессуарами. Для такого образа лучше выбирать вещи из голубого, а не темно-синего денима.

С широкими брюками

Дополните широкие бежевые брюки свободной курткой из черного денима. Это сочетание создает атмосферу роскоши. Однако оно выглядит достаточно непринужденно для повседневного наряда.

С джинсовой юбкой длины макси

Дополните свой гардероб джинсовой юбкой макси из черного потертого денима. Эта вещь выглядит стильно и женственно. Дополните ее маленькой черной курткой из джинсовой ткани. Наденьте под нее кроп-топ или футболку.

Поверх свитера с высоким воротом

В прохладные дни наденьте черную джинсовую куртку поверх темного свитера с высоким воротом. У вас получится привлекательный повседневный образ. Дополните свой наряд черной юбкой миди и классическими туфлями в тон.

С брюками-капри

Брюки-капри – тренд стиля Y2K, который вдохновлен модой начала 2000-х. Дополните их черной джинсовой курткой и туфлями в тон. У вас получится гармоничный наряд в уличном стиле.

Наденьте под куртку из денима укороченный маленький топ или боди. Если такой стиль кажется вам слишком смелым, то используйте черную футболку.

С вышивкой бисером

Черные джинсовые куртки со стразами выглядят нарядно, но они нравятся не всем. Если вы ищете более сдержанный, но все же гламурный вариант, то выбирайте модель, расшитую бисером. Такой декор придаст вашему наряду тонкий блеск.

Наденьте джинсовую куртку с бисером поверх черного длинного платья. Дополните ансамбль туфлями и маленькой сумочкой. У вас получится наряд для вечерних мероприятий.

С мини-юбкой в тонкую полоску

Мини-юбка в тонкую полоску – практичная, но в то же время изысканная вещь. Чтобы подчеркнуть этот образ, наденьте укороченную черную джинсовую куртку и простую футболку такого же цвета. Дополните наряд лоферами на широком каблуке.

В качестве корсета

Вместо популярной модели оверсайз выберите черную джинсовую куртку, напоминающую по форме корсет. Она отличается облегающим силуэтом. Дополните ее тонким или укороченным топом и юбкой миди.

Поверх платья в цветочек

Куртка из черного денима подчеркнет длинное платье с ярким цветочным принтом. Дополните этот эффектный образ босоножками на платформе и крупными украшениями из смешанных металлов.