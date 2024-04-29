Скандалы: Российский бизнес внука Аллы Пугачёвой терпит убытки

Компания по продаже тренажёров Никиты Преснякова столкнулась с финансовыми сложностями

Компания по продаже тренажёров Никиты Преснякова – сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова – столкнулась с финансовыми сложностями. В 2023 году бизнес стал убыточным, ещё раньше фирма перестала получать госзаказы. При этом один из основных совладельцев и лицо проекта уже несколько лет строит карьеру за пределами России.

Никита Пресняков владеет 33 процентами в ООО Торговый дом «Нико Спорт», компания продаёт уличные тренажёры. Её выручка за 2023 год упала почти вдвое – до 5,8 млн рублей. За 2022 год получен чистый убыток в размере 966 тыс. рублей против 2 млн прибыли.

32-летний Пресняков – амбассадор проекта. Как следует из информации на сайте «Нико Спорт», учреждённая в Новой Москве в 2018 году компания названа в его честь. Генеральный директор «Нико Спорт» – супруга Никиты Преснякова Алёна Краснова (по паспорту – Елена).

Среди причин негативных результатов «Нико Спорт» – отсутствие крупных заказчиков. При этом известно, что после ухода зарубежных поставщиков тренажёров спрос на продукцию российских производителей резко вырос. У Никиты Преснякова определённо были шансы на развитие тренажёрного бизнеса, но, вероятно, супруги забросили проект, уехав в Америку. Партнёрами Пресняковых выступают мать Алёны Виктория Краснова (ей принадлежат 33 процента) и бизнесмен из Азова (Ростовская область) Олег Кацуба.

Кроме того, после 2020 года компания не получает госзаказов. Ранее тренажёры поставлялись на подмосковные муниципальные объекты в Мытищах и Лобне (2–3 млн рублей за заказ, как следует из данных базы «Контур.Фокус»).

В тот период выручка фирмы составляла около 15 млн рублей в год.

Компания «Нико Спорт» не главный источник дохода пары. В России Никита Пресняков был музыкантом и периодически участвовал в съёмках как актёр. После объявления мобилизации в 2022 году он уехал в США, где пытался зарабатывать, продавая свои музыкальные композиции за NFT-токены. Также он начал режиссировать клипы под псевдонимом Nick Pres (Пресняков учился в Нью-Йоркской киноакадемии с 2004 по 2009 год). Но, судя по всему, в отрыве от русскоязычной аудитории успех этих начинаний был ограниченным. Помимо прочего, в конце 2023 года Пресняков приезжал в Казахстан на некий проект.

Тарас Подрез

Оригинал материала: “Октагон”