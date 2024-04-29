Скандалы: В Tesla — хаос, но инвесторы довольны

Компания опубликовала неутешительные результаты за первый квартал, однако акции все равно выросли

Tesla фиксирует падение продаж и прибыли в первом квартале, массово увольняет сотрудников и отзывает свои электромобили из-за неисправности деталей. Однако акции компании Илона Маска все равно выросли после публикации финансового отчета. Инвесторы оценили перспективные планы производителя — в частности, желание представить рынку дешевые модели кибертраков.

У Tesla трудный период

В конце апреля Tesla представила финансовые результаты за первый квартал: чистая прибыль упала на 55% — до 1,13 миллиарда долларов, выручка составила 21,3 миллиарда долларов, что на 9% меньше показателя за аналогичный период 2023 года. Продажи упали на 13%. В своем отчете Tesla объяснила это конфликтом на Красном море, пожаром на заводе производителя в Берлине, а также ростом конкуренции на рынке и усилением позиций гибридных автомобилей.

Неутешительный отчет появился в тот момент, когда компания испытывает трудности. В частности, ранее она объявила о сокращении штата: производитель электрокаров уволил 14 тысяч человек. Параллельно он отозвал более 3,8 тысячи машин из-за проблем с застреванием педали.

Тем не менее акции Tesla отреагировали на отчет позитивно. После публикации те прибавили к цене 12%. При этом с начала года котировки падали на 40%.

Аналитики считают, что рост акций обеспечен в основном планами Tesla на будущие продукты. В частности, компания запланировала вывести бюджетные автомобили на рынок к 2025-му. В общей сложности в первом квартале она потратила 1,1 миллиарда долларов на исследования и разработки новых проектов — на 49% больше, чем за тот же квартал прошлого года.

Доступные модели — самый логичный шаг

Tesla впервые анонсировала планы выпустить бюджетную версию Cybertruck еще в 2020 году. Предполагалось, что она будет продаваться по цене от 25 тысяч долларов (на сегодняшний день стоимость самой доступной Model 3 начинается от 39 тысяч долларов). Однако реализовать идею дешевых авто компании помешали пандемия и разработки других проектов.

Сейчас для производства доступных моделей Маск планирует использовать действующие линии, то есть запуск бюджетной версии потребует лишь перенастройки производственного процесса, говорит Иван Андриевский, первый вице-президент Российского союза инженеров. По его мнению, пространства для маневров по удешевлению продукции у Tesla более чем достаточно, поэтому сроки до 2025 года выглядит вполне реалистичными.

Однако основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников называет планы Tesla слишком амбициозными, учитывая ее текущие трудности. «Компания уже давно пытается выпустить более доступный электромобиль. Предполагалось, что и Model 3 тоже будет бюджетным, но он все еще стоит довольно дорого, а многие покупатели жалуются на низкое качество сборки. Кроме того, у Tesla есть серьезные проблемы с поставками комплектующих, что уже привело к задержкам в производстве и снижению объемов продаж», — подчеркивает наш собеседник.

Скорее всего, в 2025 году мы увидим только некоторые разработки и тестирование новой Tesla, считает директор по развитию RedPad Games AG Кристина Белякова. Она отмечает, что Маск ранее отложил планы строительства заводов в Мексике и Индии и решил сконцентрироваться на действующих мощностях для производства доступных авто. С учетом этих факторов наладить массовое производство доступных электрокаров реалистично только к концу 2026—го — началу 2027 года, продолжает Белякова.

Если планы Tesla будут успешно реализованы, это поможет компании вернуть доверие инвесторов, считают эксперты. «Появление в продаже новой бюджетной модели можно рассматривать в качестве одного из главных факторов, который мог бы дать второе дыхание росту выручки Tesla в середине текущего десятилетия. Реализация планов по выходу новых моделей раньше ожиданий инвесторов может быть крайне позитивным фактором для котировок», — говорит аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

По мнению Беляковой, выпустить линейку бюджетных авто — самый логичный шаг для Tesla. За счет больших объемов продаж недорогих моделей компания сможет увеличить обороты и выручку. К тому же инвесторы часто готовы поддерживать даже самые безумные идеи Маска.

«Гениальные инженерные решения — основа бизнес-модели Маска, и он уже неоднократно демонстрировал, что умеет воплощать в жизнь самые невероятные идеи. Поэтому неудачи или ошибки не смогут перевесить веру инвесторов в очередное технологическое чудо Tesla», — считает Андриевский.

Ануш Алексанян, Виталий Мосеев

Оригинал материала: “Компания”