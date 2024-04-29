Маникюр с серебряными блестками – свежий хит в нейл-арте: особенности и самые трендовые дизайны

Маникюр с серебряными блестками стал свежей новинкой в нейл-арте. Этот дизайн выглядит нарядно и эффектно. Он сделает ваш образ сияющим, когда вы собираетесь на торжественное мероприятие. Также он поможет освежить ваш повседневный стиль. Мы приведем самые трендовые дизайны маникюра с серебряными блестками,

Гламурные детали

Нейл-арт на фото выше сочетает в себе классические и гламурные детали. Его основой является нюдовый френч с более темными кончиками. Украсьте один акцентный ноготь блестящими узорами, а на остальных – создайте мерцающее обрамление кончиков.

В сочетании с бледно-розовым

Добавьте блеска в сдержанный бледно-розовый маникюр. Создайте на каждой руке по два акцентных ногтя. Один из них полностью покройте серебряным блестящим лаком, а другой – сделайте нюдовым и украсьте блестками только в области кончика.

Сверкающие кончики

Дизайн на фото выше подойдет женщинам, которые хотят добавить немного блеска в минималистичный образ. Он состоит из френча с мерцающими кончиками и акцентного ногтя, полностью покрытого серебристым лаком с блестками.

Акценты с блестками

Если вы хотите сделать маникюр телесного цвета более нарядным, то добавьте блестящие акценты на некоторых пальцах. Один из ногтей украсьте тонкой серебристой линией около кончика.

С декором в виде звездочек

Создайте френч с серебристыми кончиками и дополните его декором в виде блестящих звездочек. У вас получится стильный маникюр, который станет центром вашего образа.

Повседневный образ

Нейл-арт на фото выше подойдет тем, кто хочет внести сверкающее дополнение в свой повседневный образ. Он представлен в розовой, черной и серой палитре. Один ноготь полностью покрыт серебряными блестками.

Тонкая блестящая линия

Этот дизайн подойдет женщинам, которые хотели бы добавить в маникюр лишь небольшое количество блеска. Создайте черный френч. Обозначьте границу между кончиком и основой ногтя линией, состоящей из серебряных блесток.

В виде облаков

Дизайн на фото выше вызывает ощущение спокойствия и мечтательности. Кончики ногтей украшены рисунком в виде облаков и тонкими блестками. Мерцающие частицы создают эффект градиента. Их плотность возрастает ближе к кончику.

С крупным блестящим декором

Дизайн на фото выше подходит для длинных и наращенных ногтей. Он выглядит очень эффектно и броско. Светло-розовые ногти украшены не только крошечными блестками, но и крупными объемными украшениями, имитирующими драгоценные камни. Он подойдет для торжественных мероприятий.

Однотонные серебристые ногти

Этот дизайн олицетворяет чистую, неподдельную красоту. Покройте ногти полностью серебристым блеском. Они будут переливаться при каждом вашем движении.